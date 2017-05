Il ritorno di Franco Di Mare ad Uno Mattina, gli utenti reagiscono così

Alla fine Franco Di Mare è riuscito a mantenere la promessa fatta: poche ore fa (17 maggio) è tornato a condurre Uno Mattina affiancato da Francesca Fialdini. Ecco la reazione del pubblico al rientro del giornalista

17 Maggio 2017

Sorpresa per i fan, il ritorno di Franco di Mare a Uno Mattina scatena gli spettatori

Oggi 17 maggio, Franco Di Mare è tornato a Uno Mattina al fianco di Francesca Fialdini dopo diversi giorni di assenza che hanno fatto piuttosto preoccupare gli spettatori della trasmissione di Rai1.

Il conduttore è stato costretto a prendere qualche giorno di pausa per via di una fortissima lombalgia ed è stato sostituito per alcune puntate dal collega Marco Frittella, fino a quando solo poche ore fa ha ripreso il suo consueto posto in studio facendo tirare ai fan un bel sospiro di sollievo.

Lo slittamento del ritorno di Franco Di Mare a Uno Mattina – annunciato attraverso un messaggio sui social in cui leggiamo “Credetemi – ha scritto il 14 maggio – sono molto dispiaciuto di non mantenere la promessa fatta. Ma spesso tra il dire e il fare, come si dice... la schiena dà ancora qualche problemino. Spero che in un paio di giorni, con l'aiuto della clinica, della chimica farmacologica e di Qualcuno lassù, sarò di nuovo al timone di #UnoMattina. Intanto i miei ringraziamenti infiniti a Marco Frittella per la sontuosa sostituzione." - ha reso necessaria la presenza ad interim del collega giornalista.

Così quando oggi Di Mare ha fatto il suo ingresso in studio, ci ha tenuto a ringraziare davanti alle telecamere sia il pubblico che in questi giorni gli è stato particolarmente vicino, sia il suo sostituto. Dal canto suo Marco Frittella ha risposto che è un piacere quando si lavora in una grande famiglia.

Il pubblico, neanche a dirlo, ha fatto i salti di gioia sui social nel momento in cui ha visto di nuovo Franco Di Mare ad Uno Mattina: tante, infatti, le attestazioni di stima e i cinguettii di affetto da parte degli spettatori che hanno sentito la sua mancanza sul piccolo schermo.

