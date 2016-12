Rischiatutto 2016, pesante gaffe in diretta e imbarazzo in studio nell'ultima puntata del 22 dicembre 2016

È successo durante l'ultima puntata del 22 dicembre di Rischiatutto 2016: il campione in carica si lascia scappare una brutta parolaccia. Ecco cosa è successo in diretta

di Eleonora D'Urbano - 23 Dicembre 2016

SHARE

Rischiatutto 2016, parolaccia in diretta nell'ultima puntata

Dopo 8 settimane di sfide a colpi di passione e conoscenza, Rischiatutto 2016 è arrivato all'ultima puntata con una sfida speciale andata in onda giovedì 22 dicembre su Rai 3. In finale abbiamo trovato i campioni che hanno ottenuto le vincite più alte, che si sono battuti tra di loro per determinare il supercampione dell'edizione: il professore di storia e filosofia calabrese appassionato di Juve e vincitore di 262mila euro Stefano Orofino; il giocatore che con 174mila euro ha portato a casa l'importo più alto in una singola puntata, il pubblicitario Armando Vitolo, esperto di Alberto Sordi e l'ultimo campione in carica di Rischiatutto, Giuseppe Pentassuglia, l'ingegnere di Perugia che conosce alla perfezione la storia della Nazionale italiana ai Mondiali di calcio e ha vinto nelle ultime due puntate un totale di 246mila euro.

RISCHIATUTTO, IL CAMPIONE ACCUSATO DI... ECCO LA VERITÀ

Proprio Pentassuglia, evidentemente concentrato fino all'inverosimile sulle domande che Fabio Fazio gli ha proposto, si è lasciato andare ad una pesante gaffe con annessa parolaccia in diretta facendo piombare in un leggendario imbarazzo lo studio e lo stesso conduttore. Senza accorgersi, il campione ha sussurrato un ‘minchia' che non è passato inosservato sul web e anzi è stato oggetto di una valanga di tweet ironici: “L'espressione di Fazio al 'minchia' del concorrente è stata epica! #Rischiatutto” ha fatto notare uno spettatore, “Il campione di #rischiatutto che dice "minchia" in diretta su Rai3. Alla Bignardi i capelli sono tornati improvvisamente color mogano” ha ironizzato un altro e ancora leggiamo “Pentassuglia potrebbe aprire una Wikipedia sua e legalizzare 'minchia' come saluto beneaugurante. #Rischiatutto”.

La parolaccia in diretta nell'ultima puntata di Rischiatutto 2016 deve aver portato bene a Pentassuglia, dal momento che nella fase finale del gioco è riuscito a rispondere bene a tutti i quesiti sulla Nazionale Italiana vincendo 136mila euro solo ieri per un bottino complessivo di 382mila euro.

Giuseppe Pentassuglia è il nostro Supercampione e porta a casa 382.000€ vinti in questa edizione di #Rischiatutto @fabfazio @RaiTre @RaiPlay pic.twitter.com/sg4gGjlf1J — Rischiatutto (@RischiatuttoRai) 22 dicembre 2016

Fotogallery@Social/UfficioStampa