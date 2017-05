La nostra intervista a Riki, cantautore classificatosi secondo ad Amici. Il titolo dell'Ep d'esordio è Perdo le parole.

di Grazia Cicciotti - 31 Maggio 2017

Riki, dopo Amici arriva l'EP Perdo le parole: la nostra intervista

Alla fine della gara ad Amici si è classificato secondo, dietro il ballerino Andreas Muller. Ma, come ci tiene a sottolineare anche lo stesso Riki ai nostri microfoni, non c’è nulla da recriminare, sia perché Andreas è un suo grande amico (e da tanto il talent non vedeva trionfare un ballerino) sia perché il neo-beniamino delle teenagers è comunque arrivato primo nella categoria Canto, davanti all’amica e collega di squadra Federica.

Messe alle spalle le tribolazioni e le soddisfazioni del serale, per Riki è dunque ora di guardare avanti e il primo passo è l’EP Perdo le parole (in tutti i negozi di dischi, in esclusiva streaming su Apple Music e in esclusiva download iTunes), con il quale il cantautore ha deciso di mostrare completamente se stesso, scegliendo una tracklist di soli inediti, sette per la precisione.

Riki, all’anagrafe Riccardo Marcuzzo, ha quindi messo a punto una sorta di best of di quanto scritto finora: da Polaroid a Balla con me, passando per Sei mia e Replay, fino alle ballate Perdo le parole, Ti luccicano gli occhi, Diverso.

“Se c’è stato un momento in cui sono rimasto davvero senza parole – spiega Riki - è stato quando abbiamo iniziato a lavorare concretamente a questo progetto. Perdo le parole è il sogno della mia una vita. Il prossimo obiettivo sarà quello di incontrare i miei fan, suonare e cantare per ognuno di loro”.

TRACKLIST EP PERDO LE PAROLE

Polaroid

Sei mia

Perdo le parole

Balla con me

Ti luccicano gli occhi

Replay

Diverso

PERDO LE PAROLE INSTORE TOUR

A partire dal prossimo 29 maggio partirà da Roma la prima parte dell’instore tour di Riki, che porterà il cantante in tutta Italia per incontrare i suoi fan. Di seguito i primi appuntamenti:

CALENDARIO

29/5 Ore 16:00 ROMA Discoteca Laziale (Via Mamiani 62)

30/5 Ore 16:00 MILANO Mondadori Duomo

31/5 Ore 16:00 BOLOGNA Mondadori (via Massimo D’Azeglio 34/A)

01/6 Ore 16:00 TORINO C.C. 8 Gallery (Via Nizza 262)

02/6 Ore 17:30 BELPASSO (CT) Media World c/o C.C. Etnapolis (Contrada Valcorrente 123)

03/6 Ore 17:30 S.CATALDO (CL) C.C. Il Casale (Strada Provinciale 6, Contrada Bigini)

04/6 Ore 15:00 PALERMO Mondadori (Via Ruggero Settimo 16)

05/6 Ore 15:00 NAPOLI La Feltrinelli (Stazione Centrale, P.za Garibaldi)

07/6 Ore 14:00 SALERNO La Feltrinelli (corso vittorio emanuele 230)

Ore 19:00 POMPEI (NA) Media World c/o C.C. La Cartiera (Via Del Macello 22)

08/6 Ore 17:00 ROMA C.C. Auchan Casalbertone (Via Alberto Pollio 50)

09/6 Ore 15:00 FIRENZE Galleria del Disco (Sottopassaggio Stazione Santa Maria Novella)

10/6 Ore 17:30 REGGIO EMILIA Media Word c/o C.C. I Petali (P.zza Atleti Azzurri d’Italia 5)

11/6 Ore 17:00 MILANO C.C. Bicocca Village (V.le Sarca)

13/6 Ore 15:00 GENOVA La Feltrinelli (Via Ceccardi 16)

14/6 Ore 17:30 BUSSOLENGO (VR) Media Word c/o C.C. Porte dell’Adige (S.S. Bresciana 11)

15/6 Ore 17:30 MARCON (VE) C.C. Valecenter (Via Mattei 1/c)

16/6 Ore 17:30 TERNI C.C. Cospea (Via Montefiorino 12)

17/6 Ore 17:00 CORCIANO (PE) C.C. Quasar Village (Via Aldo Capitini 8)

18/6 Ore 17:00 PORTO SANT’ELPIDIO (FM) C.C. Auchan Porto Sant’Elpidio (Via Fratte 41)

19/6 Ore 17:30 S.GIOVANNI TEATINO (CH) C.C. Centro d’Abruzzo (Via Po 1)

1/07 Ore 17:30 CASAMASSIMA (BA) C.C. Auchan Casamassima (Via Noicattaro 2)

2/07 Ore 18:00 MESAGNE (BR) C.C. Auchan Mesagne (Via Appia Nuova)

3/07 Ore 17:00 RENDE (CS) C.C. Metropolis (Via Kennedy)

4/07 Ore 18:00 MAIDA (CZ) C.C. Due Mari Località Comuni Condomini

