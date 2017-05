Richard - Missione Africa: clip in esclusiva

Sarà nelle sale il 10 maggio Richard – Missione Africa, il nuovo film d’animazione che racconta le avventure - appunto - del piccolo Richard, un passerotto molto temerario, pronto a tutto pur di arrivare in Africa e ricongiungersi così con la famiglia di cicogne che lo ha adottato, costretta a migrare lì per l’inverno.

Nel corso del suo lungo viaggio, Richard farà strani e arricchenti incontri, come quello di un gufo extralarge di nome Olga e di Kiki, un pappagallino amante della disco music, che lo accompagneranno e sosterranno in questa avventura che condurrà i tre strambi e teneri pennuti dal Nord della Germania alla Francia, all’Italia fino ad arrivare in Africa.

La pellicola ha ottenuto il patrocinio dalla Lipu, associazione per la conservazione della natura, la tutela della biodiversità, la promozione della cultura ecologica in Italia, e sarà presentato in anteprima al Future Film Festival di Bologna e con proiezioni nelle principali città italiane organizzate da Circuito Cinema Scuole.

Vi ricordiamo la sinossi.

Richard è un passerotto orfano che viene cresciuto amorevolmente da una famiglia di cicogne. Non gli è mai passato per la testa di non essere una cicogna anche lui, ma quando i suoi genitori adottivi e il fratellastro, cominciano a prepararsi per la lunga migrazione verso l'Africa, devono dirgli la verità: un passerotto non può affrontare un viaggio così lungo. Con la tristezza nel cuore sono costretti a lasciarlo indietro. Richard però non vuole mollare solo perché non è più sotto la loro protezione, così decide di partire per l'Africa per conto suo e dimostrare finalmente che è una vera cicogna. Per fortuna ad aiutarlo ci sono Olga, un gufetto extralarge e il suo amico immaginario Oleg. Così, dopo aver liberato Kiki, un pappagallo che canta in un locale di karaoke, prende il via una vivace avventura, in cui i tre amici di piuma impareranno a spiccare il volo.