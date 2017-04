Renato Pozzetto malato, la preoccupazione dei fan per lo spettacolo annullato

Renato Pozzetto malato? L'attore è stato costretto ad annullare uno spettacolo teatrale e i tanti fan sono preoccupati per le sue condizioni di salute.

di Eleonora D'Urbano - 19 Aprile 2017

SHARE

Renato Pozzetto malato, show annullato a Saronno per 'problemi di salute'

“Con grande dispiacere dobbiamo comunicare che lo spettacolo con Renato Pozzetto, previsto per sabato 22 aprile, è stato annullato dallo stesso artista per motivi di salute. La sala era già tutta esaurita da tempo […] Ci scusiamo per il disagio indipendente dalla nostra volontà e auguriamo all'artista di tornare al più presto sul palco”.

Con poche parole dal Teatro Giuditta Pasta di Saronno è stata annunciata la cancellazione dello show ‘Siccome l’altro è impegnato’ di Renato Pozzetto in scena il prossimo sabato per non meglio specificati problemi di salute. L’attore 76enne avrebbe dovuto esibirsi in una carrellata dei suoi più grandi successi di cinema, musica, teatro e cabaret, ma al momento lo spettacolo è stato ritirato dal cartellone.

Renato Pozzetto malato? Aspettiamo aggiornamenti sullo stato di salute dell'amatissimo comico, intanto il direttore del teatro – come riporta ilsaronno.it – ha fatto sapere: “In cartellone c’era “Siccome l’altro è impegnato” lo spettacolo di Renato Pozzetto che propone un percorso artistico che attraversa 10 anni di cabaret, 15 anni di teatro e 30 anni di cinema. Un viaggio dentro tutte le sue più celebri risate con videoproiezioni e commenti, inediti ed in diretta, di alcuni dei suoi più famosi successi cinematografici. Cornice indispensabile della serata era la musica, eseguita dal vivo da un’orchestra di quattro elementi e accompagnata dai suoi intramontabili brani evergreen come “Bella bionda”, “La vita l’è bela”, “Nebbia in Val Padana”…”.

Le modalità di rimborso sono spiegate nei dettagli sul sito del teatro, in ogni caso per motivi fiscali il risarcimento dovrà essere effettuato entro il 26 aprile nei seguenti giorni e orari:

- sabato 22 aprile dalle 10 alle 14 e la sera dalle 19.30 alle 21;

- mercoledì 26 aprile dalle 10 alle 14

I biglietti acquistati in biglietteria saranno rimborsati solamente dietro presentazione dei tagliandi stessi, mentre quelli comprati online e già ritirati dovranno essere riconsegnati in biglietteria e saranno rimborsati successivamente con accredito sulla carta utilizzata per l’acquisto.

Auguriamo anche noi a Renato Pozzetto che possa ristabilirsi il prima possibile per tornare a far ridere i suoi fan più affezionati.

Fotogallery@Social