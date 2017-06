Reazione a catena, i Tre di Denari fanno ricorso e rientrano nel programma. La reazione del pubblico

Doppia sorpresa ieri per il pubblico di Rai1. Nella fascia preserale è infatti tornato Amadeus con Reazione a Catena, prendendo il posto de L'Eredità di Frizzi. A stupire gli spettatori anche la presenza tra i concorrenti del quiz show dei Tre Di Denari sconfitti nell'edizione precedente da Le Garibaldine. Ecco il motivo del loro rientro nel gioco

di Eleonora D'Urbano - 06 Giugno 2017

Reazione a Catena, ecco perché sono rientrati i Tre di Denari dopo la sconfitta dell'anno scorso

Nessuno se lo aspettava, ormai i fan di Reazione a catena ci avevano messo una pietra sopra e avevano dimenticato i Tre di Denari e invece nella prima puntata del 5 giugno, è successo l'impensabile. In tanti aspettavano il ritorno del quiz show condotto da Amadeus al posto de L'Eredità di Fabrizio Frizzi e con il simpatico conduttore, sono tornati anche i tre amatissimi ragazzi di Muggiò che il 18 settembre scorso erano stati battuti dalle Garibaldine.

Nell'edizione precedente – di certo lo ricorderete – i Tre di Denari sono stati i protagonisti assoluti di ben 21 puntate di Reazione a Catena e hanno portato a casa quasi 300mila euro; inoltre il trio ha spopolato sui social non solo per l'altissima preparazione dimostrata nel gioco dell'Intesa vincente, ma anche per l'innegabile fascino di Marco, il concorrente – allora fidanzato – che con quegli occhi azzurri – aveva stregato una valanga di spettatrici.

La sconfitta dei Tre di Denari non è andata giù ai fan del programma, né evidentemente ai diretti interessati che hanno vinto il ricorso e ora sono di nuovo in pista e più agguerriti che mai, tanto che hanno già portato a casa oltre 7mila euro.

L'anno scorso avevano sbagliato sul temine ‘guardalinee' scambiato erroneamente con ‘guardialinee': la voce – considerata comunque corretta in italiano – non era stata accettata dalla produzione, che invece adesso è tornata sui suoi passi.

Gli spettatori sono andati in visibilio quando hanno visto di nuovo i Tre di Denari a Reazione a Catena e c'è chi ha cinguettato: “I tre di denari vincono già dalla prima puntata senza la terza parola e 'mo ce ripigliamm' tutt' chell che è 'o nuost' #reazioneacatena”, “I TRE DI DENARI È PROPRIO VERO CHE CERTI AMORI NON FINISCONO MAI #reazioneacatena” e ancora “Grazie che avete fatto ricorso perché mi siete mancati #tredidenari #reazioneacatena”.

