Raz Degan, il film e la raccolta di denaro online: il vincitore dell'Isola dei famosi arriva al cinema con Luca Argentero

Dopo l'Isola dei Famosi, Raz Degan torna al cinema con il documentario The Last Shaman. Ad aiutarlo in questa impresa, c'è Luca Argentero che lancia su Kickstarter una raccolta di denaro online per lanciare il film diretto dal vincitore dell'Isola, sia in America che in Europa. Ecco tutti i dettagli

di Eleonora D'Urbano - 02 Maggio 2017

The Last Shaman: il film di Raz Degan e Luca Argentero a un passo dal successo grazie alla raccolta di denaro online

L'avventura di Raz Degan a L'Isola dei Famosi potrebbe essere riassunta con la celebre frase di Giulio Cesare ‘veni, vidi, vici' e come il grande conquistatore romano, il modello israeliano ha ancora fame di vittorie e di nuove sfide: così, archiviata la parentesi in tv, ha ripreso in mano la telecamera per portare a termine il documentario ‘The Last Shaman' con l'aiuto di Luca Argentero nei panni di produttore.

Il progetto è di quelli ambiziosi, non c'è che dire, e per questo i due sex symbol hanno chiesto aiuto a Kickstarter, la principale piattaforma di crowdfunding, lanciando una campanga di raccolta fondi (CLICCATE QUI SE VOLETE CONTRIBUIRE ANCHE VOI)online dove al momento sono stati raccolti quasi 40mila dollari, la somma richiesta affinché il documentario di Raz Degan veda definitivamente la luce dopo quasi 5 anni di lavoro.

L'appello a donare su Kickstarter da parte dell'ex naufrago e di Luca Argentero passa ovviamente dai social: sui loro rispettivi account Instagram, infatti, apprendiamo che:

“Il documentario che stiamo distribuendo assieme ad Abramorama racconta la storia di un giovane uomo, James Freeman, affetto da grave depressione. Dopo aver provato qualsiasi tipo di terapia, incluso l'elettroshock, James decide di avventurarsi nel cuore della foresta amazzonica per tentare una nuova strada...

Questo documentario affronta diverse tematiche: i limiti della psichiatria occidentale, i diritti delle popolazioni indigene, l'illusione del sogno americano, il pericolo di incontrare "sciamani ciarlatani", la natura dell'ayahuasca e soprattutto la straordinaria resilienza dello spirito umano.

Vorremmo distribuire questo film nei cinema di oltre 20 città americane e successivamente in Europa e per farlo abbiamo bisogno del tuo aiuto: stiamo usando Kickstarter per provare a raccogliere i fondi necessari per completare il nostro percorso distributivo e riuscire finalmente a far arrivare il nostro film a più persone possibili in giro per il mondo.

Come sapete i primi giorni sono i più importanti in campagne di questo tipo, quindi grazie per tutto l'aiuto che potrete darci, donando o anche solo spargendo la voce condividendo questo link.

Grazie!”

Mancano davvero una manciata di dollari perché Raz Degan e Luca Argentero compiano l'impresa, poi ‘The Last Shaman' sarà realtà!

