Rai nell’occhio del ciclone, Claudio Lippi e Bruno Vespa contro la tv pubblica

Bruno Vespa e Claudio Lippi contestano la RAI e criticano alcune scelte della tv pubblica: il conduttore di Porta a Porta critica il tetto sugli stipendi mentre Claudio Lippi attacca la RAI dichiarando di far lavorare sempre gli stessi personaggi come Amadeus e Fabio Fazio

di Eleonora D'Urbano - 24 Maggio 2017

La lettera di Bruno Vespa contro la Rai e le dichiarazioni di Claudio Lippi scatenano il putiferio

Continua la bufera in Rai, ma Antonio Campo dall'Orto, Monica Maggioni e i vertici tengono duro in attesa che torni il sereno e si plachino gli animi di chi in Rai ci lavora da anni, o al contrario prima ci lavorava e adesso non si vede quasi più in giro.

Viale Mazzini sta fronteggiando un doppio attacco da parte di Claudio Lippi e Bruno Vespa, ma per motivi opposti. Il primo, in una intervista rilasciata a Tiscali, ha accusato la tv di Stato di dare lavoro sempre ai soliti noti, “magari assistiti da manager potentissimi” puntualizzando: “Non ho niente contro Amadeus che è un vero amico ma che senso ha che lui passi dai ‘Soliti ignoti' a ‘Reazione a catena'? Possibile che non si faccia lavorare nessun altro a parte quei quattro o cinque soliti?”

Anche Bruno Vespa ha qualche fastidioso sassolino che vuole togliersi dalla scarpa a proposito del tetto agli stipendi per giornalisti e artisti (adesso soltanto per la prima categoria) fissato a 240mila euro.

In una lunga lettera destinata al CdA della Rai, infatti, il conduttore di Porta a Porta punta il dito sul contratto che lo lega a Viale Mazzini che, a suo dire, sarebbe di natura artistica e che dunque lo svincolerebbe dalla soglia dei 240mila euro. Ricordiamo che Bruno Vespa guadagna attualmente 1,2 milioni di euro all'anno da esterno e che il ridimensionamento sarebbe quantomeno evidente.

In 5 punti, Vespa ha sottolineato diversi aspetti importanti del suo rapporto con la tv di Stato e si è chiesto: “Tra un Fabio Fazio che si occupa di Falcone e un Bruno Vespa che fa un programma su Ballando con le stelle chi è l'artista e chi il giornalista?”

Poi ha fatto riflettere il Consiglio di Amministrazione su un altro punto difendendo il lavoro del suo staff: “Riconoscere carattere esclusivamente giornalistico a trasmissioni come Porta a porta o altre comporterebbe ovviamente la mutazione in giornalistici di tutti i contratti in essere per chi vi collabora”.

Insomma, chi tira da una parte e mira a non far lavorare sempre gli stessi, chi invece vuole allontanare lo spauracchio dei 240mila euro e la coperta della Rai è sempre troppo corta.

