La Rai chiude il programma \'Torto o Ragione\'? L\'addio di Monica Leofreddi

Segnali inequivocabili sembrerebbero confermare la chiusura del programma Torto o Ragione. Le stesse parole della conduttrice Monica Leofreddi lasciano poco spazio ai dubbi. Ecco cosa sta accadendo il Rai e il motivo del definitivo congedo della giornalista

di Eleonora D'Urbano - 30 Maggio 2017

Monica Leofreddi, addio a Torto o Ragione? Ecco perché chiude il programma

Non c’è dubbio che i vertici di Viale Mazzini stiano operando un massiccio restyling in Rai e sebbene i palinsesti per la prossima stagione non siano ancora stati approvati, sappiamo con certezza che il contratto di diversi storici conduttori della tv pubblica è a rischio: tra questi annoveriamo anche Monica Leofreddi, al timone di Torto o Ragione su Rai1 da tre anni.

La conduttrice ha voluto pubblicare un video di ringraziamento sulla sua pagina Instagram al termine della registrazione delle ultime puntate della trasmissione pomeridiana e il messaggio in calce al breve filmato lascia spazio a pochi dubbi sul futuro della giornalista.

La Rai chiude Torto o Ragione? Davide Maggio ha anticipato che “alcuni comportamenti dei vertici Rai sembrano inequivocabili (ad esempio è stata ordinata la distruzione della scenografia)” mentre Monica Leofreddi ha scritto su Instagram:

“È il momento dei ringraziamenti, di mettere i ricordi migliori nel cuore e di fare tesoro degli errori, ricordare con affetto e gratitudine chi mi ha supportato e sopportato, per primi gli autori, tutti, "vecchi" e " nuovi". Non ci sono tutti nel filmato ma ci saranno sempre nei ricordi di questo capitolo della mia vita, per motivi diversi, con intensità diversa. Non si può andare d'accordo sempre e con tutti ma ogni confronto è un motivo di crescita, e per fortuna con quasi tutti loro ho costruito un rapporto di stima e soprattutto di affetto. Abbiamo lottato insieme e abbiamo vinto tante battaglie, superato ostacoli e spesso vinto insieme”.

A noi questo messaggio appare inequivocabile e alla luce dei rumors che circolano tra gli addetti ai lavori, sembra che il 10% di share in media non sia un motivo valido per non chiudere ‘Torto o Ragione’. Attendiamo l’ufficializzazione della notizia, ma per l’approvazione dei palinsesti Rai manca ancora un mese circa.

