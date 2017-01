Quando esce La Bella e la Bestia con Emma Watson? Tutti i dettagli sul film

La Bella e la Bestia, ecco quando esce, dettagli sul cast e curiosità sul remake live action del grande classico Disney

di Francesca Di Belardino - 24 Gennaio 2017

Se siete stati bambini nel 1991, non potete non aver amato 'La Bella e la bestia', trasposizione animata Disney della favola francese di Madame Villeneuve: all'epoca Belle era una principessa Disney anticonformista, diversa dalle Cenerentole e dalle Belle Addormentate che l'avevano preceduta, perchè era una ragazza sveglia, indipendente e che amava studiare, niente affatto in cerca di un principe azzurro.

Il cartone ebbe un successo strepitoso, basti pensare che fu il primo film d'animazione della storia nominato al premio Oscar per il miglior film, ma non è stato l'unico adattamento cinematografico: il film Beastly (2010) si rifà alla fiaba, mentre nel 2014 Vincent Cassel e Léa Seydoux furono protagonisti di una nuova trasposizione dal titolo, appunto, 'La bella e la bestia'.

La storia ha ispirato anche numerose opere teatrali e musical e infine nel 2017, precisamente il 16 marzo, vedrà la luce un nuovo film, un remake in live-action del classico Disney diretto da Bill Condon e interpretato da Emma Watson, nel ruolo di Belle, e Dan Stevens nel ruolo della Bestia.

C'è grande attesa per questa ultima versione soprattutto per la protagonista femminile, Emma Watson, amatissima dal pubblico di tutto il mondo per il ruolo di Hermione Granger nella saga di Harry Potter. La Watson canterà con la sua voce alcuni brani della colonna sonora, fra cui Something There: una soundtrack già ricca di grandi nomi come Celine Dion, Ariana Grande e John Legend. Nel cast troveremo anche anche Ian McKellen (Tockins), Ewan McGregor (Lumiere) e Luke Evans (Gaston).

Un'ultima curiosità: il trailer de 'La bella e la bestia' con Emma Watson ha battuto ogni record su Youtube, raggiungendo in 24 ore l'incredibile cifra di 127, 6 milioni di views.