Proposta di matrimonio in diretta all'Eurovision Song Contest 2017: si inginocchia e le chiede la mano

Dopo Fedez e Chiara Ferragni, una nuova proposta di matrimonio in diretta, ma questa volta è in eurovisione. Tutto è accaduto durante la seconda semifinale dell'Eurovision Song contest 2017. Lui si inginocchia e...Ecco come reagisce la cantante della Macedonia davanti alle telecamere.

di Eleonora D'Urbano - 12 Maggio 2017

Eurovision Song Contest 2017, proposta di matrimonio in eurovisione: scoppia la gioia sui social

All'Eurovision Song Contest 2017 il motto è ‘Celebrate diversity', ma dopo ciò che è successo in eurovisione, pare proprio che a breve si celebrerà anche un bel matrimonio. Nessuno se lo aspettava, poco prima dell'annuncio dei finalisti, le telecamere hanno inquadrato il gruppo della Macedonia trasmettendo in diretta la proposta di matrimonio fatta alla cantante Jana Burceska, che nella clip di presentazione ha svelato di essere in dolce attesa.

Il fidanzato si è inginocchiato di fronte a lei, ha estratto dalla tasca la scatolina con l'anello e le ha detto: “Ti amo tantissimo, sposami”. Spiazzata e emozionatissima, la cantante ha preso il diamante, lo ha messo e ha risposto con un grande sì e un bel bacio alla dolcissima dichiarazione d'amore.

Giubilo e felicitazioni per il romantico colpo di scena da parte del popolo del web che si è sperticato in legittimi e comprensibili paragoni con lo spettacolo che Fedez e Chiara Ferragni hanno dato all'Arena di Verona il 7 maggio scorso.

Nella gara a chi ce l'ha più grosso…il desiderio di stupire la propria fidanzata per farla capitolare, il rapper e la bella fashion blogger hanno fatto del loro meglio, ma su Twitter ha vinto a mani basse la coppia della Macedonia: “Proposta di matrimonio IN DIRETTA IN MONDOVISIONE. Fedez e Ferragni CHI? #esc2017 #escita” ha cinguettato uno spettatore, mentre un'altra ha scritto “Proposta di matrimonio all'eurovision e Fedez e la Ferragni muti. #escita #eurovision” o chi ha tuonato “FEDEZ E FERRAGNI, SCANSATEVE PROPRIOO! #esc2017 #escita #EUROVISION” postando il video della proposta di matrimonio all'Eurovision.

E mentre i due protagonisti di questa tenera parentesi personale in eurovisione vivevano un momento indimenticabile, i commentatori italiani parlavano sopra le immagini senza accorgersi di ciò che stava accadendo. Ciò ha parecchio infastidito gli spettatori che hanno fatto sapere: “Complimenti ai commentatori che parlano di tutto e si accorgono della proposta di matrimonio solo dopo mezz'ora” oppure “STATE ZITTI CHE C'È UNA PROPOSTA DI MATRIMONIO IN DIRETTAAAA”.

La Macedonia, per dovere di cronaca, non si è qualificata per la finale, ma la cantante ha comunque un ottimo motivo per festeggiare!

