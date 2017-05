Proposta di matrimonio di Fedez a Chiara Ferragni: scoppia l'ironia sui social

Fedez e Chiara Feragni nel mirino degli utenti web dopo la proposta di matrimonio del cantante alla fashion blogger. Battute, fotomontaggi ironici e frecciatine: gli utenti reagiscono così al video della dichiarazione d'amore all’Arena di Verona

di Eva Santonico - 08 Maggio 2017

Proposta di matrimonio di Fedez a Chiara Ferragni: ve li immaginate come Queen Mary e Costanzo? Scoppia l'ironia

Per tutto il weekend e ancora oggi non si parla che della proposta di matrimonio di Fedez a Chiara Ferragni, avvenuta durante il concerto con J-Ax all'Arena di Verona ripreso da RTL 102.5: il momento, non c'è che dire, è stato molto emozionante, il brillocco ricevuto dalla fashion blogger è notevole e Fedez in smoking tutto sommato già ce lo immaginiamo molto bene all'altare!

Un secondo dopo che si è inginocchiato davanti alla sua bellissima fidanzata – che, si rumoreggia, sia incinta – chiedendo la sua mano, sui social oltre alle felicitazioni e alle congratulazioni, è scoppiata l'ironia con battute, fotomontaggi divertenti (immaginateveli come Maria De Filippi e Maurizio Costanzo!) e frecciatine da parte degli utenti che hanno reagito in modo originale al video della proposta di matrimonio e della dichiarazione d'amore di Fedez a Chiara Ferragni.

Mentre l'hashtag #FedezeChiara vola altissimo tra le tendenze di Twitter, c'è chi ricorda “Comunque non dimentichiamo che tutto ciò è grazie al cane di Chiara con il papillon di Vuitton #FedezeChiara #JAxeFedezRTL1025”, chi cinguetta “ROVAZZI TESTIMONE AL MATRIMONIO E IL TRASH È ALLE STELLE sto volando #chiara30 #FedezeChiara”, chi lancia proposte pseudo-serie per il rilancio della nostra economia e fa sapere “a sto punto per il matrimonio comprate tutta Alitalia così uniamo l'utile al dilettevole #FedezeChiara”.

Tra i tweet più divertenti e leggeri vi proponiamo anche quello di Martola che immagina nozze in pompa magna e dice “comunque il giorno del matrimonio festa nazionale ricordiamoglielo a William e Kate chi eravamo e che potremmo ritornare #FedezeChiara” o il commento di L. che si chiede “Cosa affitterà Chiara Ferragni per il suo matrimonio? La Torre Eiffel? O la Statua della Libertà? Si accettano scommesse”.

