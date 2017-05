'Chiedo scusa ma questa è pornografia televisiva con vendetta': ecco il lungo post di Flavio Insinna contro le accuse di Striscia la Notizia

Flavio Insinna chiede scusa e lo fa dalla sua pagina Facebook. Nel lungo post di scuse c'è anche spazio per criticare il modus operandi di Striscia la Notizia che viene definita 'pornografia televisiva con vendetta' e, inoltre, il conduttore svela che quei filmati non erano stati registrati in studio ma...

di Eleonora D'Urbano - 26 Maggio 2017

SHARE

Flavio Insinna, le scuse dopo i filmati di Striscia. Ecco dove sono stati presi quei fuorionda

In tanti attendevano le scuse di Flavio Insinna dopo le rivelazioni di Striscia la Notizia che ha diffuso registrazioni audio compromettenti ad Affari tuoi e che già annuncia nuovi filmati. In un lungo post il conduttore ha chiesto scusa a tutti “senza se e senza inutili ma. Proprio a tutti, dalla prima all'ultima, dal primo all'ultimo” cospargendosi il capo di cenere per l’immagine sdoppiata che è emersa di lui in tv.

Flavio Insinna non ha voluto trovare giustificazioni per il suo comportamento – “Sono sempre io, nel bene e nel male – ha confessato il presentatore del gioco dei pacchi sulla sua pagina Facebook – Sul lavoro sono pignolo, ossessivo, incessante. E so distruggere in un istante tutto il bello che ho costruito fino a un attimo prima. Sono bravissimo a passare subito dalla parte del torto. Uno nessuno centomila” – e si è messo a nudo di fronte ai telespettatori, molti dei quali sono rimasti allibiti per la furia con cui si è accanito sulla concorrente della Val d’Aosta e sui suoi collaboratori e con dignità si sta prendendo i fischi e gli insulti che il popolo del web continua a recapitargli.

Eppure riesce a vedere il lato positivo di questa tristissima vicenda e svela che l’atto commesso da Striscia la Notizia ha certamente intaccato la sua reputazione, ma si sta ritorcendo anche contro chi l’ha ideato: “Chi crede di distruggermi – ha spiegato Insinna nel post di scuse – mi ha in realtà fatto un grande regalo: la libertà. La libertà di essere ai vostri e ai miei occhi semplicemente una persona”.

Il conduttore ha definito il modus operandi del tg satirico “pornografia televisiva con filmatini e vendetta incorporata” fatta soltanto per “cercare qualche straccio di punto di ascolto in più” e ha perdonato chi ha tradito la sua fiducia fornendo – leggiamo ancora – “immagini dal Teatro delle Vittorie e registrazioni audio prese dalle scale, fra i camerini e le nostre stanze”.

Come canta Marco Mengoni: “Credo negli esseri umani che hanno il coraggio di essere umani” e Flavio Insinna, consapevole e colpevole di avere torto, non può far altro che ammettere i suoi errori, imparare la lezione e ripartire: ripartire dalla voglia di far bene e migliorare, dalla squadra con cui per anni ha condiviso applausi e premi e ripartire anche dalla certezza che, dopo queste parole, tanti fan torneranno a fargli sentire la propria vicinanza.

Vi riportiamo di seguito il post integrale delle scuse di Flavio Insinna a seguito della bufera scatenata dalle intercettazioni audio di Striscia la Notizia:

Mi spiace e chiedo scusa a tutti, senza se e senza inutili ma. Proprio a tutti, dalla prima all'ultima, dal primo all'ultimo. Le mie scuse sono rivolte anche a chi ha fornito immagini dal Teatro delle Vittorie e registrazioni audio prese dalle scale, fra i camerini e le nostre stanze. Sì, voglio davvero scusarmi anche con chi ha tradito la mia fiducia perché, purtroppo senza volerlo, li ho costretti a dare il peggio di loro stessi. Quasi quanto me. Mi spiace davvero. Sono sempre io, nel bene e nel male. Sul lavoro sono pignolo, ossessivo, incessante. E so distruggere in un istante tutto il bello che ho costruito fino a un attimo prima. Sono bravissimo a passare subito dalla parte del torto. Uno nessuno centomila. Grido, litigo, urlo, dico cose che non penso perché vorrei che tutto fosse sempre perfetto. Poi faccio battute in dialetto mischiate ai titoli dei film che amo. Odio i toni beceri ma poi sono un fenomeno a usarli. È successo tante volte (mi sono sempre scusato), potrebbe accadere ancora. Ma ci metto sempre la faccia. Sempre in prima fila. In primissima se c'è da prendere i fischi. Gli applausi e i premi (chi mi conosce lo sa) amo condividerli con i compagni di viaggio. Ho sempre difeso un programma che amo, ingiustamente infangato da anni, sempre e comunque. Sì, sono questo e sono quello. Se adesso vi aspettate una lista di mie buone azioni, mi spiace, resterete delusi. Se avrete voglia o curiosità, le troverete da voi.

Un'altra cosa che mi fa infinitamente tristezza, quanto le mie scenate, è che tutta questa pornografia televisiva con filmatini e vendetta incorporata sia fatta per cercare qualche straccio di punto di ascolto in più. Adesso però siamo saliti, anzi scesi di livello. Gli insulti, l'odio, i filmati rubati dal buco della serratura sono soltanto contro di me. Odio allo stato puro. Chi crede di distruggermi, mi ha in realtà fatto un grande regalo: la libertà. La libertà di essere ai vostri e ai miei occhi semplicemente una persona.

Ah, una cosa che non potete sapere, i miei amici sì, è che un minuto dopo la sfuriata sono il primo ad essere mortificato, il primo a tornare indietro per chiedere scusa :"Daje! Domani faremo tutti meglio. Io per primo. Grazie a tutti. Buonanotte".

Fotogallery@Social