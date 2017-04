Polemiche per TecheTecheTè, Mia Martini 'sfrattata' per Gianni Boncompagni e i fan insorgono

Bufera sul programma di Raiuno, TecheTechetè "sfratta" Mia Martini per ricordare Gianni Boncompagni ma questa scelta non piace affatto ai fan della cantante che insorgono sui social.

26 Aprile 2017

Mia Martini e Gianni Boncompagni non sono stati grandi amici quando entrambe erano in vita: la cantante, scomparsa nel 1995, aveva definito l'autore "detestabile" ed aveva fatto capire che c'era la sua mano dietro alle maldicenze superstiziose sul suo conto.

Come tutti sanno, infatti, la vita e la carriera di Mia Martini sono state tragicamente segnate proprio da queste voci, che la indicavano come portatrice di sfortuna e disgrazie: la sorella di Loredana Bertè aveva raccontato, in un'intervista ad Epoca, di aver sentito chiaramente Boncompagni dire, dopo il suo ingresso nello studio di Discoring, "ragazzi attenti, da adesso può succedere di tutto, salteranno i microfoni, ci sarà un black out.”

Visti questi trascorsi, i fan di Mimì sono rimasti di sasso davanti alla decisione della Rai di spostare la puntata di Techetechetè dedicata a Mia Martini proprio per mandare in onda lo speciale su Gianni Boncompagni, morto il giorno di Pasqua di quest'anno. Una "gaffe", quella della Rai, del tutto involontaria e dettata dalle contigenze del caso: era impensabile infatti che la tv di Stato non omaggiasse una figura come quella di Boncompagni.

Si tratta di una coincidenza, ma suona lo stesso come un'ultima beffa a Mia Martini: lo speciale su di lei è stato spostato a domenica 30 aprile.

