Pizzicato, il nuovo album di IZI: 'Basta apparenza, scoprite chi siete'

Si intitola Pizzicato il nuovo album di IZI, che arriva un anno dopo il disco d’esordio Fenice, simbolo - in un certo senso - della rinascita artistica del rapper, che nel 2016 ha raccolto riconoscimenti musicali e cinematografici, grazie alla partecipazione al film Zeta di Cosimo Alemà.

Pizzicato, da questo punto di vista, è un album più maturo e più rappresentativo del mondo di IZI, tanto che il risultato finale è quasi un concept album (ben rappresentato dalla bellissima cover) contro l’apparenza dilagante nella società odierna e un invito a non apparire - appunto - ma ad essere.

"Sono molto legato a questo nuovo album - dichiara Izi – è un lavoro che riflette le mie mille sfaccettature. Pizzicato ha molteplici valenze... Pizzicato nel senso di trafitto da tutte le dipendenze, le paure e i demoni che ci deteriorano e dai quali dobbiamo assolutamente liberarci per raggiungere l'equilibrio interiore... pizzicato in quanto infastidito da una società vuota in cui i veri valori si stanno sempre più perdendo per far posto all'apparenza e all'inettitudine... pizzicato come colui che può cambiare le regole del gioco e aprire gli occhi a coloro che lo ascolteranno.... Siamo noi gli artefici del nostro destino e dobbiamo vivere il grande dono della libertà ma consapevolmente".