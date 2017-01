Pif, Il Testimone: la nuova stagione sbarca su Tv8. Ecco tutto ciò che vedrete nelle nuove puntate del programma di Pif.

di Grazia Cicciotti - 20 Gennaio 2017

Pif, Il Testimone: la nuova stagione tra viaggi impossibili e grandi personaggi

È una nuova era, tutto sommato, anche per Il Testimone, il programma di Pif che dal 20 gennaio sbarca su Tv8 (tasto 8 del telecomando) alle 23.15, ‘orfano’ - se così possiamo dire - del marchio MTV, sotto la cui egida lo show era nato e cresciuto.

È una nuova era, anche perché - come sottolinea Pif - ne è passata di acqua sotto i ponti dal debutto della prima stagione nel 2007: tante cose sono cambiate intorno a Il Testimone, ma a cambiare è stato soprattutto Pif, o meglio la percezione che di lui hanno pubblico e colleghi. C’è un prima e dopo il film La mafia uccide solo d’estate, che ha portato notorietà al regista (“Prima quando mai mi salutava la Canalis!” scherza Pif) e un approccio diverso a Il Testimone, che ora può giustamente vantare grandi ospiti ma meno servizi sotto copertura, visto che non è più così semplice per la ex Iena camuffarsi ai party e agli eventi.

“Pro e contro” sintetizza Pif, che presenta alla stampa le 10 puntate inedite di questa edizione - 6 registrate quest’inverno e 4 ‘americane’, girate a Las Vegas e Miami - costruite grazie alla preziosa e immancabile telecamera dell’ideatore del programma.

Si parte subito in quarta con Roberto Bolle e poi con due puntate speciali dedicate al Buthan (“Lo scopo era riuscire a trovare un paese convinto di contribuire alla felicità della popolazione. Il bello è raccontare un paese che nessuno conosce” commenta Pif). E ancora: un episodio che racconta l’incontro con maniacali collezionisti italiani, uno sul mondo degli arbitri e un viaggio esplorativo saltellando tra i profili Instagram delle star, paragonati un po’ ai fotoromanzi di un tempo.

Scartata - per il troppo poco tempo a disposizione - l’idea di intrufolarsi sullo yacht di Gianluca Vacchi, mentre Pif non ha dubbi sul servizio che assolutamente vorrebbe fare per Il Testimone: trascorrere un giorno col Papa o, in alternativa, con Beppe Grillo.

"Questo programma è per il 95% verità e per il 5% costruzione televisiva. - puntualizza Pif a proposito della sua 'creatura' - Deve essere tutto vero, altrimenti è solo televisione".

