di Elena Balestri - 31 Maggio 2017

Pelè il film biopic sulla leggenda del calcio, in esclusiva su Sky Cinema

Mercoledì 31 maggio su Sky Cinema HD alle 21.15 arriva in anteprima tv e in esclusiva per Sky Pelè, il film biopic che narra la nascita e l'ascesa della leggenda del calcio.

Un film che racconta non solo il talento di uno dei giocatori più amati al mondo, ma che senza commiserazione o retorica ritrae il mondo da cui è arrivato Edson Arantes do Nascimento (passato alla storia come Pelé): la povertà, i sogni, la perdita di un amico.

Dalle favelas di San Paolo alla vittoria di 3 coppe del mondo, Pelè dimostra come i sogni possano diventare realtà ma soprattutto che non bisogna arrendersi mai. Un film che merita di essere visto non solo se si è appassionati di calcio, o sportivi: Pelè è un film che parla a tutti.

Il progetto di questa pellicola iniziò nel 2013, con Pelè che partecipò al Festival di Cannes per promuoverne la produzione. Le riprese iniziarono nell'ottobre dello stesso anno a Rio De Janeiro, ma arrivò nelle sale cinematografiche di tutto il mondo solo nel 2016.

Nel cast di Pelè il film troviamo gli straordinari Kevin De Paula, Vincent D'Onofrio e Seu Jorge. Al loro fianco anche Diego Boneta (Mean Girls 2, Summer Camp, City of Dead Men), Rodrigo Santoro (Charlie's Angels – più che mai, Love Actually, 300, Ben Hur), e Colm Meaney (L'ultimo dei Mohicani, Cuori ribelli, The Conspirator). E se non siete distratti, vedrete anche il vero Pelè che si concede un cameo.

Pelè, O Rei, generalmente considerato come il miglior giocatore di tutti i tempi, è stato nominato dalla FIFA Calciatore del Secolo, ha vinto il Pallone d'oro FIFA del secolo (riconoscimento votato dai precedenti vincitori del Pallone d'oro), ed è l'unico calciatore della storia ad essere stato insignito del Pallone d'oro FIFA onorario.

foto ufficio stampa