Patrick Dempsey, Vodafone si aggiudica il dottor Stranamore

Patrick Dempsey, Vodafone sostituisce Bruce Willis con il bel dottore Stranamore, che sembra essersi affezionato molto al nostro paese. Guarda lo spot

di Francesca Di Belardino - 03 Gennaio 2017

Patrick Dempsey, Vodafone si accaparra le cure del dottor Stranamore per la sua fibra: è in onda dal 2 gennaio un nuovo spot che va a rimpiazzare la serie con Bruce Willis, a cui molti si erano affezionati con il suo "qui prende!", diventato ormai un tormentone. Siamo però sicuri che moltissimi apprezzeranno il nuovo spot con Patrick Dempsey, amatissimo dalle donne di tutte le età per il suo ruolo decennale nella serie tv Grey's Anatomy, che mantiene al top il target dell'azienda di telefonia inglese, nota per i suoi testimonial d'eccezione (da Megan Gale negli anni '90 alla famiglia Totti).

Lo spot, molto ironico, punta sul padre di famiglia che torna a casa soddisfattissimo per essersi assicurato la fibra Vodafone, che fa felice tutta la famiglia: peccato che l'arrivo di Patrick, biancovestito e con un gattino in braccio, nella casa di fronte, distolga completamente l'attenzione da lui.

Patrick Dempsey è ormai un volto noto ai telespettatori e non solo per il ruolo del dottor Derek Shepard in 'Grey's Anatomy', serie tv in onda su La7 dove tra l'altro è uscito da poco e clamorosamente di scena: il bel Patrick è anche un habituè nei programmi di Maria De Filippi, da C'è posta per te a Party House.

L'attore americano, una grande passione per le auto da corsa, è molto legato al nostro paese ed ama visitarlo, passione condivisa anche dalla moglie Jillian e dai tre figli Tallulah Fyfe, nata il 20 febbraio 2002 e i gemelli Darby Galen e Sullivan Patrick, nati il 1 febbraio 2007.