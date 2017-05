Parigi può attendere: Eleanor Coppola debutta alla regia

Eleanor Coppola dirige Diane Lane e Alec Baldwin in 'Parigi può attendere'. Il film arriverà nelle sale cinematografiche dal 15 giugno.

di Adele Ramazzotti - 19 Maggio 2017

Eleanor Coppola, moglie del celebre Francis Ford Coppola e madre della talentuosa Sofia, dirige Diane Lane in Parigi può attendere, in arrivo nelle sale cinematografiche dal 15 giungo.

Eleanor Coppola, nota soprattutto per il suo documentario Hearts of Darkness: A Filmmaker's Apocalypse (1991) e per i documentari che raccontano i lavori del marito e dei figli, con Parigi può attendere debutta alla regia e alla sceneggiatura di un film di narrazione. Diane Lane, è la moglie di un produttore di Hollywood, la quale, inaspettatamente, si ritrova a fare un viaggio attraverso la Francia che risveglia in lei delle passioni sopite e una gioia di vivere perduta. Al suo fianco troviamo Alec Baldwiin e Arnaud Viard.

Vi riportiamo la sinossi del film.

Eleanor Coppola dirige Parigi può attendere: sinossi del film

Anne (la Lane) è a un punto di svolta nella sua vita. E' sposata da tanti anni con un produttore cinematografico che (Alec Baldwin) pensa solo al successo e che la trascura. Improvvisamente, a seguito di una serie di eventi inaspettati, si ritrova a fare un viaggio in macchina da Cannes a Parigi, assieme a un socio in affari del marito (Arnaud Viard). Quello che doveva essere un banale tragitto di sette ore si trasforma in un viaggio alla scoperta di se stessa, grazie anche agli scorci pittoreschi, al buon cibo, all'ottimo vino, tanto humour, alcune perle di saggezza e molto, molto altro ancora.

foto ufficio stampa