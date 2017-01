Fan di Paolo Bonolis l'attesa è finita: il mattatore della tv sta per tornare. Ecco quando inizia il nuovo programma, chi sono gli ospiti e chi affiancherà Bonolis

di Eleonora D'Urbano - 04 Gennaio 2017

SHARE

Paolo Bonolis quando torna in tv? Dopo diversi mesi di latitanza mediatica, il mattatore del piccolo schermo torna in tv al timone di Music su Canale 5: un varietà evento in tre puntate volto a scegliere la canzone del secolo. Terminata l'attesa per i fan del conduttore di Avanti un altro, stando alle anticipazioni su Music, il programma debutterà sulla rete ammiraglia del Biscione il prossimo mercoledì 11 gennaio alle 21.15 e vedrà la partecipazione di nomi eccellenti del mondo della musica - ça va sans dire - e dello spettacolo nazionali e internazionali.

Co-conduttore di Music, la salda spalla di Bonolis, Luca Laurenti dovrà dividere spazio e visibilità con John Travolta, la star di ‘Grease' che in una delle tre puntate, insieme a Lorella Cuccarini, reinterpreterà una delle scene del celebre film del 1978. Music è stato registrato a dicembre nel Teatro 5 di Cinecittà e possiamo darvi per certa la presenza di icone degli anni '80 come Simon Le Bon dei Duran Duran o Tony Hadley degli Spandau Ballet, ma anche di artisti più vicini a noi e più contemporanei del calibro di Ezio Bosso (già apprezzato nell'ultima edizione del Festival di Sanremo), Loredana Berté (ottima performance, e non in playback, durante il concerto di Capodanno su Canale 5), e ancora Emma Marrone, Elisa, Morgan, Gianna Nannini, Noemi, The Kolors e tanti altri.

Paolo Bonolis quando torna in tv con Avanti un altro? Il quiz show in onda prima del tg5, in pausa da diverso tempo considerati gli ottimi ascolti di Caduta Libera di Gerry Scotti, tornerà a partire da domenica 15 gennaio dalle 18.45: come sempre, Paolo Bonolis, Luca Laurenti e i pazzi personaggi del mini-mondo ci faranno compagnia fino all'ora di cena.

BUFERA SUI CONCERTONI DI CAPODANNO IN TV: I CANTANTI HANNO...

Fotogallery@Social