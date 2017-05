Paola Turci commenta il Secondo Cuore Tour, partito da Roma. In estate altre 12 tappe in Italia.

di Grazia Cicciotti - 11 Maggio 2017

Paola Turci, al via il Secondo Cuore Tour: 'Questo è il concerto che non ho mai fatto'

Ha debuttato al Parco della Musica di Roma il Secondo Cuore Tour di Paola Turci, che - dopo l’esperienza sanremese - è pronta a ‘mangiarsi’ i vari palchi d’Italia, portando il suo ultimo lavoro - Il Secondo Cuore, appunto - nella nostra penisola.

Questi i 12 appuntamenti previsti in estate: 16 maggio a Fermo (Teatro dell’Aquila), 17 maggio a Trento (Auditorium Santa Chiara), 22 maggio a Milano (Auditorium La Verdi), 23 maggio a Reggio Emilia (Teatro Valli), 24 maggio a Vicenza (Teatro Comunale), 1 luglio a Pavia (Castello Visconteo), 2 luglio a Torino (Festival d’Estate c/o Piazzetta Reale), 4 luglio a San Miniato - PI (Francigena Melody Road c/o Piazza Duomo), 19 luglio a Trieste (Piazza Unità d'Italia), 29 luglio a Molfetta – BA (Bari in jazz), 4 agosto a Loano – SV (Arena Giardino del Principe), 11 agosto a Marina di Pietrasanta - LU (Teatro La Versiliana).

Sul palco con Paola, Pier Paolo Ranieri al basso e contrabbasso, Fernando Pantini alla chitarra elettrica, Fabrizio Fratepietro alla batteria e Roberto Procaccini alle tastiere.

La scaletta prevede hit e brani che fanno parte della carriera trentennale di Paola Turci. Dall'ultimo singolo La vita che ho deciso, che racchiude appieno il significato dell'album, a Volo così, Mani giunte, Questione di sguardi, fino ad arrivare a Bambini, passando per Fatti bella per te il brano di grande successo che ha segnato il grande ritorno della cantautrice, presentato all’ultimo Festival di Sanremo assieme alla cover Un’emozione da poco.

foto@UfficioStampa