''Paola Perego deve tornare in tv': spunta un video a favore della conduttrice di Parliamone Sabato - VIDEO | FOTO

In attesa dell'Home Festival, al Fuorisalone l'evento che si celebrerà a Treviso dal 30 agosto al 3 settembre arriva in anticipo. Ecco tutta la programmazione.

Al Fuorisalone arriva l'artista Corinne Sutter per uno speciale Mickey Mouse Art Show. Con lei anche Caterina Balivo

Milano è memoria: ecco le iniziative previste in città per la Festa della Liberazione.

Tornano i Cento Pittori Via Margutta, la tradizionale mostra a cielo aperto in una delle vie più caratteristiche e conosciute della nostra città. Ingresso libero

Domenica 30 Aprile alla Città dell'Altra Economia ci sarà un mercatino davvero speciale: sarà possibile scambiare articoli per l'infanzia, giocattoli, abbigliamento, oggettistica, libri, piccoli elettrodomestici e bigiotteria.

Festa del Maritozzo a Roma : le migliori pasticcerie romane proporranno le loro gustose ricette , durante l'arco delle tre giornate, per un'esperienza che andrà ben oltre la solita colazione e che renderà il Maritozzo protagonista dell'intero pasto.

Caterina Balivo costretta a chiudere il suo programma in anticipo. Giovedi 4 Maggio andrà in onda l'ultima puntata di Detto Fatto. Ecco il motivo della chiusura anticipata della trasmissione di Rai2 seguitissima il pomeriggio

Gossip in pillole

Il giornalista ovviamente non invoca la chiusura di Report, ma chiede che, fatte le dovute proporzioni, venga reintegrata dalla Rai Paola Perego : il video sta avendo molta diffusione anche sui social e c'è chi si chiede se effettivamente sortirà gli effetti sperati!

Sansonetti si è schierato decisamente a favore dei vaccini , affermando che hanno prolungato l'aspettativa di vita di 15-20 anni e ricordando che quando lui era bambino c'era un'alta mortalità infantile per malattie come poliomelite o difterite, oggi debellate grazie ai vaccini.

Sansonetti chiede di reintegrare Paola Perego tirando in ballo la questione Report , ovvero la querelle sugli effetti collaterali del vaccino per il papilloma virus di cui ancora oggi si interessa la politica. Il giornalista ha fatto un parallelo fra 'Report' e 'Parliamone sabato', affermando che la gravità delle affermazioni diffuse nelle due trasmissioni è imparagonabile.

Un brutto momento per Paola Perego , che fu accusata di sessismo e si difese anche con una intervista a cuore aperto a Le Iene: sono passate diverse settimane ma il caso resta ancora attuale e ora a parlarne è anche Piero Sansonetti, giornalista e direttore del quotidiano "Il Dubbio".

La chiusura della trasmissione 'Parliamone sabato' , che andava in onda nel pomeriggio prefestivo di Rai1 condotta da Paola Perego , ha suscitato grande clamore: come probabilmente tutti ricorderanno, pietra dello scandalo fu la famosa "classifica" presa dal web con le caratteristiche delle donne dell'est, che fece infuriare l'opinione pubblica e soprattutto i vertici Rai, che decisero di chiudere la trasmissione.

Paola Perego in lacrime racconta in tv la bufera su ‘Parliamone sabato’: ecco cos’ha svelato

