Paola Perego licenziata, ora emerge il nome del responsabile del servizio andato in onda

Tre mesi dopo il licenziamento di Paola Perego, emerge il nome del responsabile del servizio sulle donne dell'est andato in onda durante il programma Parliamone Sabato. Il marito della conduttrice, Lucio Presta, si scaglia pubblicamente contro di lui

di Carlotta Sabatini - 23 Maggio 2017

Paola Perego licenziata, ora emerge il nome del 'colpevole' del servizio andato in onda

La chiusura di Parliamone Sabato è ormai (quasi) storia. Il servizio andato in onda durante il programma, giudicato decisamente sessista, è costato molto caro alla conduttrice Paola Perego, che ha visto in men che non si dica chiudersi le porte del format.

Lucio Presta - agente e marito della conduttrice - continua tuttavia a togliersi dei sassolini dalla scarpa e, in un recente post pubblicato su Facebook, ha fatto nome e cognome (e tag) del responsabile, invitandolo a dire tutta la verità.

“Caro Gregorio Paolini inutili tutti i tentativi di mediazione con il sottoscritto e con Paola Perego. - scrive Presta - Tu sai cosa devi fare e dire se vuoi ancora il rispetto di 2 persone perbene che si sono sempre comportate lealmente con te. Cosa che tu NON HAI FATTO. Quindi racconta la verità a direzione generale, di rete etc. Che come sai sanno bene che non ha responsabilità Paola. Solo così potrai continuare a guardarti allo specchio. I puntuali e ripetuti segnali di volermi incontrare, parlare e chiarire non sono realizzabili fino a quando non sarai leale con Paola”.

Gregorio Paolini è, per chi non lo sapesse, capoprogetto de La Vita in Diretta e - appunto - di Parliamone sabato: il servizio che scatenò il putiferio in Rai (e che argomentava sui vantaggi di essere donne dell’Est) aveva indignato il pubblico, che si era scagliato contro la conduttrice, che ha sempre sostenuto - tuttavia - di non avere responsabilità effettive nella vicenda.

