Oscar 2017, nomination in diretta su Sky: ecco come seguirle

Oscar 2017, nomination in diretta su Sky: ecco dove seguirle, i favoriti alla vittoria finale e tutto quello che trovate sul canale dedicato

di Francesca Di Belardino - 23 Gennaio 2017

Come vi avevamo anticipato, quest'anno le nomination degli Oscar sono diverse da quelle degli anni scorsi: nessuna cerimonia a Beverly Hills, ma un collegamento in streaming dalle 14.15 (ora italiana) in diretta da Los Angeles.

Per chi non volesse perdersele, verranno trasmesse su Sky Cinema Uno HD martedì 24 gennaio dalle 14.15: a dirci chi si contenderà quest'anno le statuette più ambite, insieme al presidente dell'Academy Cheryl Boone Isaacs, star pluripremiate del calibro di Jennifer Hudson, Brie Larson, Emmanuel Lubezki, Jason Reitman e Ken Watanabe.

Per quanto riguarda gli Oscar veri e propri, anche quelli sarà possibile seguirli su Sky Cinema Oscar, domenica 26 febbraio, dalle 22,50: sullo stesso canale andranno in onda oltre 60 titoli premiati negli scorsi anni con la statuetta dorata.

Tra i favoriti alla vittoria finale, il musical con Emma Stone La la land, Manchester by the sea (Kenneth Lonergan) e Silence di Scorsese. Tra le attrici, favorite la stessa Emma Stone e Natalie Portman, tra gli attori Casey Affleck e Denzel Washington.

