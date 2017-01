Oscar 2017, nomination rivoluzionate: da quest'anno funziona così

Oscar 2017, nomination rivoluzionate: da quest'anno cambia tutto e uno dei rituali della cerimonia viene modificato. Ecco come (vi spieghiamo anche come seguire l'annuncio)

di Francesca Di Belardino - 17 Gennaio 2017

Gli Oscar 2017 cambiano faccia, a partire dall'annuncio delle nomination: si tratta di un momento rituale e tensivo, che da sempre si è celebrato presso il Samuel Goldwyn Theatre di Beverly Hills di fronte ad una platea di giornalisti. Fino a quest'anno: per gli Oscar 2017 le nomination verranno annunciate in streaming.

La data resta la stessa, il 24 gennaio alle 5.15 circa (le 14.15 ora italiana), ma non ci sarà nessuna cerimonia: quest'anno attori ed attrici chiamati ad annunciare ai colleghi e alla stampa la loro nomination parleranno via streaming, da una location ancora non nota, alternando i nomi a commenti e parole di incoraggiamento.

Quest'anno a presenziare a questa inedita cerimonia saranno Jennifer Hudson, Brie Larson, Emmanuel Lubezki, Jason Reitman e Ken Watanabe, insieme all'attuale presidente dell'Academy Cherlyl Boone Isaacs.

Il cerimoniale degli Oscar si alleggerisce quindi di un evento, che pure per molti era irrinunciabile: la diretta streaming sarà più moderna e democratica, ma sicuramente meno magica.

Per noi dall'Italia non cambia molto: i canali per seguire la diretta saranno Oscar.com e Oscars.org.

Come sempre, partono i pronostici sul miglior film e i miglior attori: dopo l'incetta di Golden Globes ci aspettiamo grandi cose per La la land, ma ci sono speranze anche per Manchester by the sea (Kenneth Lonergan) e Silence di Scorsese. Tra le attrici, favorite Emma Stone e Natalie Portman, tra gli attori Casey Affleck e Denzel Washington. Come non protagonisti, riuscirà forse a conquistare la statuetta Viola Davis, l'inflessibile professoressa Keating de Le Regole del delitto perfetto. Purtroppo, non c'è nessun film italiano in lizza come miglior film straniero.