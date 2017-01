Oscar 2017, Fuocoammare nominato come Miglior Documentario, ma altri due italiani sono in lizza per una statuetta.

di Grazia Cicciotti - 25 Gennaio 2017

Oscar 2017, oltre Fuocoammare un'altra nomination per l'Italia: ecco di quale film si tratta

Si parla tantissimo della nomination agli Oscar di Fuocoammare, il lungometraggio di Gianfranco Rosi candidato nella categoria dei documentari. Sarebbe difficile non farlo, perché ritrovarsi una creatura ‘nostrana’ in quel di Hollywood, a gareggiare nella competizione cinematografica più influente del pianeta, non è cosa da poco. Rosi, tuttavia, non è il nostro unico conterraneo a sbarcare negli Stati Uniti il prossimo 26 febbraio e a concorrere per una statuetta.

Ci sono infatti anche Alessandro Bertolazzi e Giorgio Gregoriani, candidati per il make up di Suicide Squad, la pellicola targata DC scritta e diretta da David Ayer e uscita nelle sale italiane il 13 agosto 2016 (con un cast stellare composto da Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie, Joel Kinnaman, Viola Davis, Jai Courtney, Jay Hernandez, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Ike Barinholtz, Scott Eastwood e Cara Delevingne). Bertolazzi e Gregoriani dovranno vedersela con i colleghi Eva von Bahr e Love Larson per A Man Called Ove, e con Joel Harlow and Richard Alonzo per Star Trek Beyond.

Vi sembrerà poco, ma non lo è, e non solo per ‘orgoglio patriottico’, ma soprattutto perché - grazie a questa nomination - viene stabilito un inedito primato: si tratta infatti della prima nomination agli Oscar in assoluto per un film tratto dall’universo DC, oltre che l’unica nomination ricevuta da Suicide Squad.

