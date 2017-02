Orange is the new black 5 anticipazioni e trailer della quinta stagione

di Francesca Di Belardino - 10 Febbraio 2017

Orange is the new black 5, la nuova stagione della serie tv Netflix arriverà a giugno: il trailer è stato diffuso online e sono molte le questioni che restano sospese...

Per chi non è in pari con l'ultima stagione di OITNB, il consiglio è di fermarsi qui: gli spoiler sono dietro l'angolo.

La penultima puntata della quarta stagione ha spezzato il cuore a molti fan della serie: la povera Poussey muore banalmente, per mano di una guardia, e quasi nell'indifferenza generale. La morte della ragazza suscita però una reazione forte nelle detenute del Litchfield.

All'interno del carcere scoppia una rivolta e il momento si fa drammatico quando Dayanara riesce ad impossessarsi di una pistola e la punta contro una guardia a terra: la puntata finisce così e lascia i fan travolti dal cliffhanger.

Il nuovo trailer, ovviamente, non chiarisce nulla anche se, quanto meno, mostra le detenute che probabilmente faranno parte della quinta stagione e finisce con il medesimo colpo di scena: annuncia però la data ufficiale della quinta stagione, il 9 giugno.

Orange is the new black si avvia dunque ad una svolta decisamente più drammatica nella sua storyline, dopo stagioni nelle quali aveva prevalso il lato comedy della storia: non a caso la serie è stata premiata, negli anni, sia tra le serie comiche che tra quelle drammatiche.

Non resta dunque che aspettare giugno e vedere quali nuovi colpo di scena attendono i fan di Orange is the new black. Vi lasciamo al primo teaser trailer: