One Love Manchester, il poliziotto che gioca a girotondo commuove il pubblico

Durante il concerto One Love Manchester a catalizzare l'attenzione del pubblico non sono stati solo i cantanti che si sono alternati sul palco, ma è stato un poliziotto in una scena davvero toccante ripresa dalle telecamere. Il video è diventato subito virale

di Eleonora D'Urbano - 05 Giugno 2017

SHARE

Il poliziotto che fa il girotondo con delle bambine: questa l'immagine simbolo di One Love Manchester. Ecco il video

Sono stati tantissimi i momenti che hanno reso magico e indimenticabile One Love Manchester, lo show di beneficenza voluto da Ariana Grande in favore delle vittime dell’attentato suicida avvenuto il 22 maggio e nonostante un altro terribile attacco sul London Bridge di sabato, giovani e giovanissimi hanno riempito l’Old Trafford in nome dell’amore, dell’unità e della voglia di farsi forza l’uno con l’altro.

ARIANA GRANDE, QUEL GESTO HA COMMOSSO TUTTI

Certamente il simbolo del concertone del 4 giugno resterà il poliziotto che fa il girotondo con 4-5 piccole fan di Justin Bieber sulle note di Love yourself e Cold water: le immagini del ‘bobby’ che tiene per mano delle ragazzine e gioca e si diverte insieme a loro sono diventate virali nel giro di poco e non poteva essere altrimenti in una serata così emozionante dove il messaggio lanciato da tutti gli artisti è stato ‘L’amore vince sull’odio’.

Vedere un poliziotto che gioca a fare il girotondo con delle bambine in mezzo a tanti altri spettatori ha commosso il pubblico ai quattro angoli del pianeta e ha riacceso la speranza che un altro mondo è davvero possibile.

Do you know this dancing policeman from last night's @arianagrande #OneLoveManchester concert? Were you dancing with him? Get in touch and let us know! #spiritofmanchester #manchester #westandtogether Un post condiviso da This Morning (@thismorning) in data: 5 Giu 2017 alle ore 00:51 PDT

Now this is what love is about

Una ragazza, infatti, ha commentato il video cinguettando: “#onelovemanchester la scena del poliziotto che giocava con i bambini è quella che dovremmo avere in prima pagina, non quelle di stragi”, un’altra ha aggiunto “il poliziotto che fa il girotondo con delle bimbe tra la folla? Ma quanto può essere bello il mondo quando si vuole? #OneLoveManchester”.

Sulle note di Fix You dei Coldplay, le telecamere poi hanno ripreso un’altra tenerissima scena del One Love Manchester, con protagonisti ancora una volta dei poliziotti che al centro di un cuore formato da grandi e piccini, hanno invitato tutti a ballare e a restare uniti.

Fotogallery@Social