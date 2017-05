Notizia bomba, ecco chi sostituirà Pippo Baudo in Domenica In

Un finale di stagione televisiva davvero pieno di colpi di scena. Dopo la notizia sull'addio alla Rai di Alberto Angela, Massimo Giletti e di Nicola Savino, ora scoppia il caso Pippo Baudo. Il mattatore della tv silurato dalla rete ammiraglia? Ecco chi prenderà il suo posto a Domenica In

di Rosanna Donato - 19 Maggio 2017

SHARE

Notizia bomba in casa Rai! Pippo Baudo, conduttore di Domenica In, non sarà più il ‘padrone di casa' del noto programma. Questo perché il suo approccio alla trasmissione sarebbe ‘troppo antico’ secondo la produzione e Antonio Campo Dall’Orto. Sembra infatti che la Rai voglia rivoluzionare i suoi programmi per renderli più freschi e nuovi e, si pensa, attirare un maggior numero di telespettatori. Non sorprende dunque che molti volti noti al grande pubblico stiano stati allontanati dalla Rai. Ma chi sostituirà Pippo Baudo alla conduzione di Domenica In?

Dopo l’addio di Alberto Angela, Massimo Giletti e Nicola Savino, è ormai chiaro che la Tv di Stato vuole portare una ventata di freschezza in televisione. Pare infatti che a sostituire il celebre personaggio televisivo sarà un’altra conduttrice di tutto rispetto. Stiamo parlando di Cristina Parodi, che al momento è impegnata con La vita in diretta e che, molto probabilmente, lascerà il programma per dedicarsi alla nuova avventura sul piccolo schermo. A riportare la notizia è stato Il Messaggero.

Cristina Parodi in Domenica In

Ricordiamo che di un possibile abbandono di Cristina Parodi de La vita in diretta, programma che la vede protagonista da ben tre anni al fianco di Marco Liorni, si era già parlato tempo addietro, ma ancora non vi erano indizi che potessero farci comprenderne i motivi. Ora, arrivata la proposta (non vi è alcuna conferma ufficiale al momento), tutto appare più chiaro.

Recentemente, però, la giornalista aveva anche dichiarato di voler lasciare la conduzione de La vita in diretta per dedicarsi a se stessa. La Parodi si era detta stanca di fare la pendolare tra Bergamo (è qui che vive) e Roma. Dagospia, inoltre, riporta la notizia che per sostituire quest’ultima nella trasmissione sarebbero in lizza Caterina Balivo, Mara Venier, Lorella Cucirini e Francesca Fialdini (la favorita). E adesso dove vedremo Pippo Baudo? Lascerà il mondo della televisione o ha già ricevuto altre proposte?

foto@social