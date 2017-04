Codice Unlocked - Londra sotto attacco, è un’intricata storia di spionaggio che, tra azione, tensione e imprevedibili colpi di scena, riunisce alcune tra le più grandi star di Hollywood. Dal 4 maggio al cinema.

di Adele Ramazzotti - 29 Aprile 2017

Noomi Rapace protagonista di Codice Unlocked - Londra sotto attacco. Ecco una clip in esclusiva

Noomi Rapace è la protagonista dell‟action thriller Codice Unlocked - Londra sotto attacco in arrivo dal 4 maggio al cinema. Spy- thriller adrenalinico diretto da Michale Apted, il film vanta un cast stellare. Al fianco di Noomi Rapace troviamo il due volte premio Oscar® Michael Douglas, Orlando Bloom, e i candidati agli Oscar® Toni Collette e John Malkovich.

In attesa di vederlo sul grande schermo, vi mostriamo una clip in eslcusiva di Codice Unlocked - Londra sotto attacco.

Alice interpretata da Noomi Rapace, è un'agente della CIA esperta nella conduzione di interrogatori. Traumatizzata e ossessionata dal non essere stata in grado di fermare un attacco terroristico a Parigi che ha provocato decine di vittime, deicide di lasciare il lavoro. Ma una nuova minaccia la costringerà a tornare in campo, riuscirà a trovare il riscatto che cerca?

Nel viaggio che Alice si troverà a compiere incontreremo Michael Duglas nei panni di Erich Lasch, amico di lunga data di Alice e mentore alla CIA. Sarà lui a spingerla a tornare all'azione dopo la pausa che si era autoimposta. Al suo fianco Orlando Bloom nei panni di Jack Alcott, enigmatico veterano della guerra in Iraq. Toni Collette è l'agente M15 Emily Knowles. Inizialmente il suo ruolo era stato scritto per un uomo, ma Apted ha deciso di riscriverlo per dare freschezza ed originalità. Infine John Malkovich è Bob Hunter, capo delle operazioni europee della CIA. Eludendo l‟ordine di Hunter, Alice sale involontariamente in cima alla lista dei sospettati.

Codice Unlcoked - Londra sotto attacco: trama

Alice, agente della CIA esperta nella conduzione di interrogatori, riesce ad ottenere da un giovane prigioniero membro di una cellula terroristica delle informazioni vitali su un prossimo attacco contro un obiettivo americano a Londra. La donna riferisce i risultati dell‟interrogatorio a Frank Sutter, uno dei responsabili dell‟operazione, ma di lì a poco scopre di essere stata raggirata, perché Sutter non è affatto chi lei pensa. Alice si rende conto di aver fornito involontariamente all‟uomo informazioni utili alla realizzazione dell‟attentato ed entra in azione per fermarlo.

foto ufficio stampa