Noi e la Giulia 2: esisterà mai un sequel della fortunata commedia di Edoardo Leo?

di Carlotta Sabatini - 17 Gennaio 2017

Noi e la Giulia 2: il sequel del film ci sarà?

Quando uscì nelle sale italiane il 19 febbraio del 2015, Noi e la Giulia - film diretto e interpretato da Edoardo Leo - sorprese pubblico e critica, tanto da conquistare due David di Donatello (a fronte di 7 nomination) e due Nastri d’Argento (su 4 nomination).

Un bel bottino per la pellicola tratta dal romanzo Giulia 1300 e altri miracoli di Fabio Bartolomei (Edizioni E/O), che racconta la storia di quattro uomini (interpretati da Luca Argentero, Edoardo Leo, Stefano Fresi e Claudio Amendola) che, spinti dai propri fallimenti, decidono di aprire tutti insieme un agriturismo, dopo aver adeguatamente ristrutturato un casale. Durante i lavori, tuttavia, dovranno confrontarsi con la malavita e con le richieste incessanti del pagamento del pizzo, che porteranno la comitiva di soci verso situazioni paradossali e tragicamente comiche.

La commedia aveva riscosso grande successo al botteghino e soprattutto il suo finale aveva fatto ben sperare i ‘fan’ su un possibile sequel. Nulla a che vedere col libro, sia chiaro (“Il finale sarà una sorpresa rispetto al libro. Ho fatto rinunce dolorose, tagliando dei personaggi che avevo adorato, mai con leggerezza” aveva scritto Leo in una lettera ‘aperta’ ai fan del testo di Bartolomei), eppure il finale aperto - denunciato da spettatori e critici - aveva fatto scommettere più di una persona su un Noi e la Giulia 2, di cui - a dire il vero - ancora non c’è traccia.

Nel 2016, Edoardo Leo si è infatti dedicato ad un altro progetto, la commedia Che vuoi che sia, e non esistono segnali della volontà quantomeno di dare un seguito alla pellicola, che va in onda il 17 gennaio in prima serata su Canale5.

Non resta che attendere novità e sperare che Edoardo accontenti le richieste di chi si è affezionato al film tanto da chiederne un secondo capitolo…

