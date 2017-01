Niki Giustini addio, ecco le cause della morte del comico toscano lanciato da Carlo Conti - VIDEO | FOTO

Niki Giustini, il comico lanciato da Carlo Conti, è morto all'età di 52 anni. Ecco le cause della morte del comico toscano che è stato ricordato sul web da tanti amici vip come Pieraccioni o Panariello

I funerali si terranno oggi alle ore 15 proprio a Pisa, città in cui il comico viveva da molti anni.

Tra tutti spicca il lungo post di Guido Genovesi , il conduttore con cui il comico toscano lavorava da molti anni in radio. Genovesi ha rivolto all’amico un pensiero condiviso da tutti gli ascoltatori che, per anni, hanno seguito le trasmissioni di Giustini .

“ Sono veramente dispiaciuto di aver appreso adesso che Niki Giustini non c’è più. Riposa in pace ”.

“ Un grande dolore… Caro Niki Giustini, questa non mi ha fatto ridere ”. Al coro si unisce anche l’autore e conduttore televisivo Andrea Balestri che scrive:

“ Per me sarai sempre così: allegro, sorridente, sempre pronto alla battuta e soprattutto una persona buona. Ciao amico mio !”.

Giustini era stato colto da un malore ed era ricoverato da circa un mese in ospedale a Pisa, dove si è spento proprio stanotte. Sui social tanta gente comune, ma soprattutto tanti suoi colleghi, hanno voluto ricordarlo con un pensiero.

Una scomparsa che ha lasciato un grande vuoto, quella di Niki Giustini , comico appena cinquantaduenne che, in tanti anni di Radio e Tv ha saputo far divertire milioni di persone.

