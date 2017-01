Netflix, novità 2017: le nuove uscite di serie tv e film

Netflix novità febbraio 2017: nuove serie tv, nuovi film e l'atteso show comico di Beppe Grillo disponibile dal 10 febbraio

di Francesca Di Belardino - 25 Gennaio 2017

Netflix, novità di febbraio 2017: tanti nuovi film, serie tv e documentari saranno disponibili dal 1 febbraio sulla popolare piattaforma di streaming. Vediamo insieme quali sono.

Netflix nuove uscite serie tv:

Se ne è parlato tanto: Santa Clarita Diet è la nuova serie con una Drew Barrymore nei panni di una creatura da film dell'orrore. Ma non è come pensate. Non vi anticipiamo altro! Disponibile dal 3 febbraio.

Dal 24 febbraio è invece a disposizione Ultimate Beastmaster, una vera e propria serie competitiva con concorrenti da tutti i paesi del mondo che si sfidano per ottenere il titolo di Ultimate Beastmaster. E' una sorta di Giochi senza Frontiere, presentato da Sylvester Stallone. Sempre il 24 parte The sound of your heart, sit com coreana che riserva sorprese, mentre il 14 è la volta di White Nights. The Seven Deadly Sins parte il 17, il 10 l'attesa Cyborg 009: Call of Justice

Netflix nuove uscite film:

David Brent. Life on the Road: dal 10 febbraio è disponibile il mockumentary scritto, diretto e partecipato da Ricky Gervais, con un pessimo capoufficio che si trasforma in una -se possibile- peggiore rockstar. Il 3 è disponibile Imperial Dreams, il 24 è la volta di I don't feel at home in this world, con Elijah Wood, il 14 è il giorno dell'anteprima mondiale di Girlfriend's Day.

Netflix novità febbraio 2017:

Tra le novità di Netflix per febbraio 2017 anche lo show di Beppe Grillo, Grillo vs Grillo, disponibile dal 10 febbraio: lo speciale di San Valentino con Michael Bolton, gli spettacoli di Katherine Ryan, Trevor Noah e Mike Birbiglia. Da non perdere anche la trilogia di Red Riding, adattamento dei romanzi dello scrittore inglese David Peace e il film Imperium, con l'ex Harry Potter Daniel Radcliffe nei panni di un infiltrato in un gruppo neonazista.