Natale 2016 programmi TV: da 'Frozen' a 'Una Poltrona per due', ecco cosa aspettarci da Mediaset e Rai per queste vacanze di Natale

di Adele Ramazzotti - 21 Dicembre 2016

SHARE

Natale 2016, Programmi TV: ecco cosa ci attende

Come ogni anno in vista del Natale i palinsesti televisivi ci propongono grandi classici dell'animazione e della commedia, in perfetto clima natalizio. Scopriamo dunque per questo Natale 2016 la programmi TV di Rai e Mediaset.

Natale 2016 programmi Tv

Giovedì 22 dicembre

Alle 21.10 Rai2 inaugura una serie di appuntamenti dedicati ai più piccoli con "Ribelle - The Brave", film di animazione del 2012 prodotto dalla Pixar e diretto da Mark Andrews e Brenda Chapman. Il film è stato premiato agli Oscar 2013 come Miglior Film d'animazione.

Venerdì 23 dicembre:

Rai2 ore 21.10 "Rapunzel - l'intreccio della torre": adattamento moderno della fiaba dei fratelli Grimm "Raperonzolo", è un film di animazione del 2010 diretto da Nathan Greno e Byron Howard. A seguire alle 22.50 un grande classico Disney "Dumbo". Il tenero elefantino volante fece la sua comparsa sul grande schermo in anteprima a New York il 23 ottobre 1941.

Canale 5 propone "Il peggior Natale della mia vita" commedia firmata da Alessandro Genovesi con Fabio De Luigi, Cristiana Capotondi e Diego Abatantuono. A seguire in Prima Tv "St. Vincent " film del 2014 con Bill Murray, Melissa McCarthy, Naomi Watts, scritto e diretto da Theodore Melfi.

Su Italia 1 appuntamento da non perdere se siete amanti di Gianna Nannini: Gianna Nannini History Tour.

Sabato 24 dicembre

Per la vigilia di Natale Canale 5 torna a proporre il "Concerto di Natale" condotto quest'anno da Federica Panicucci; tra gli ospiti attesi sul palco Dolcenera, Deborah Iurato, Roberto Vecchioni, Francesco Renga, Anna Tatangelo e Tony Hadley.

Rai1 trasmetterà la Santa Messa

Su Rai 2 alle 21.10 prosegue il primetime dedicato ai con "Il gobbo di Notre Dame" film di animazione del 1996 diretto da Gary Trousdale e Kirk Wise. Basato sul romanzo di Victor Hugo "Notre-Dame de Paris" è il 34° Classico Disney. Alle 22.45 un altro grande classico "Alice nel paese delle meraviglie".

Non poteva mancare il film "Una poltrona per due", commedia del 1983 con Eddie Murphay, Dan Aykroyd, Jamie Lee Curtis in onda in prima serata su Italia1.

Natale 2016 programmi Tv del 25 dicembre

Su Rai2 alle 17.00 l'intramontabile calssico Disney "Mary Poppins"; alle 21.05 "I tre moschettieri" mentre alle 22.50 spazio alla magia di "Up" film d'animazione del 2009 scritto e diretto da Pete Docter e Bob Peterson e vincitore di due Premi Oscar nel 2010: Miglior Film d'Animazione e Miglior Colonna Sonora.

Canale 5 propone lo spettacolo Intimissimi On Ice.

Italia1 alle 16.30 propone "Christmas in Wonderland" film del 2007 con Patrick Swayze nel ruolo di Wayne Saunders. Alle 19.25 Will Ferrell è il protagonista di "Elf" commedia natalizia del 2003

Lunedì 26 dicembre:

Alle 17:00 su Canae 5 andrà in onda "Natale a 4 zampe" film italiano del 2012 con Massimo Boldi. L'attore sarà anche tra i protagonisti del film delle 21:10 "A Natale mi sposo" con Vincenzo Salemme, Nancy Brilli, Elisabetta Canalis.

Italia 1 propone "Now you see me - i maghi del crimine" film del 2013 con Morgan Freeman, Mark Ruffalo, Michael Caine, Isla Fisher, Jesse Eisenberg

Su Rete 4 alle 21.15 andrà in onda "Vi presento Joe Black" con Anthony Hopkins e Brad Pitt. Il film del diretto da Martin Brest nel 1998 è un remake della pellicola del 1934 La morte in vacanza.

Giovedì 29 dicembre

Rai 2 propone in prima tv alle 21.10 "Big Hero 6"

Sabato 31 dicembre:

Rai 2 prosegue con i classsici animati e propone in prima serata "Gli Aristogatti" e a seguire "Aladdin".

Rai1 saluterà il vecchio anno e darà il benvenuto al nuovo con il consueto appuntamento de "L'anno che verrà" condotto da Amadeus e Teo Teocoli in diretta da Potenza.

Canale 5 affida il compito di traghettarci nel nuovo anno a Gigi D'alessio & Firends in diretta da Civitanova Marche; sul palco sono attesi Loredana Berè, Sergio Sylvestre, Giovanni Caccamo, Giulia Luzi, Anna Tatangelo e molti altri.

Buona visione e auguri di Buon Natale!