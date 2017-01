Nancy Coppola, chi è la naufraga dell'Isola dei Famosi? Cosa faceva nel programma Il Boss delle cerimonie?

Forse non tutti conoscono Nancy Coppola, ma se citiamo 'Il Boss delle cerimonie', in molti sanno di cosa stiamo parlando. Nancy era una cara conoscenza di Don Antonio Polese. Ecco cosa faceva per lui.

19 Gennaio 2017

Nancy Coppola da Il Boss delle Cerimonie a L’Isola dei Famosi 2017

È Nancy Coppola la quarta concorrente ufficiale de L’Isola dei Famosi 2017: come per Eva Grimaldi, Simone Susinna e Raz Degan, l’annuncio è arrivato via social dai canali del reality in partenza – lo ricordiamo – il prossimo 30 gennaio su Canale 5.

Chi non conosce Nancy Coppola deve immediatamente colmare la lacuna culturale considerata la sua enorme popolarità dalla Campania in giù. La concorrente della terza edizione dell’Isola targata Mediaset è una cantante neomelodica che ha preso parte come giudice al reality su Real Time Napoli Sound, volto alla ricerca di un talento della musica neomelodica che da far crescere e studiare all’interno del prestigioso conservatorio di Salerno.

Nancy Coppola, però, è conosciuta soprattutto dai fan de Il Boss delle Cerimonie: presso la residenza del compianto Don Antonio Polese, La Sonrisa – meglio conosciuta come ‘il castello’ – la donna si è sposata nel 2009 con Carmine Mogavero. Inoltre è stata spesso ospite del Boss e delle sue sfarzose cerimonie, dove intratteneva gli invitati dei luculliani banchetti di nozze, pranzi di comunioni, cresime e battesimi.

Insomma, Nancy Coppola a L’Isola dei Famosi porterà un pizzico della solarità di Napoli e dintorni e soprattutto la sua insana passione per la musica neomelodica, ma dovrà lasciare per qualche settimana il marito e il figlio Vincenzo. Chissà che il buon Don Antonio Polese non faccia il tifo per lei, visto che i due erano parecchio legati. Poco dopo la sua morte, infatti, Nancy Coppola si è lasciata andare a un lungo e doloroso sfogo sulla sua pagina Facebook in ricordo del Boss delle Cerimonie:

“Sono profondamente dispiaciuta per la perdita del nostro Boss delle cerimonie, Don Antonio Polese. Un uomo sempre con il sorriso sul viso e pieno di vita. Ho avuto l'onore di sposarmi nel suo Castello dove lui stesso ha avuto per noi sposi tante attenzioni e cordialità. Mi auguro che voi finti buonisti vi mordiate la lingua almeno per questa giornata e la riserviate solo per dare le condoglianze alla famiglia del nostro Boss. Ciao Don Antonio“.

