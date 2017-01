Music, Bonolis lo ha fatto fare in diretta a John Travolta. Pioggia di commenti per la prima puntata dell'11 gennaio 2017

È andata in onda la prima puntata di Music e le aspettative sulla partecipazione di John Travolta sono state confermate. Paolo Bonolis nella puntata dell'11 gennaio 2017 ha fatto fare di tutto a John Travolta, addirittura l'attore ha dovuto anche... Ecco cosa è successo in diretta

di Eva Santonico - 12 Gennaio 2017

SHARE

A Music Paolo Bonolis e John Travolta fanno di tutto, persino...

La prima puntata di Music su Canale 5 ha visto in gran spolvero Paolo Bonolis e John Travolta – insieme a tantissimi altri ospiti – alla ricerca della canzone della vita, quella che riascolteremmo milioni di volte senza mai stancarci.

Lo show nuovo di zecca affidato alla sapiente conduzione del mattatore della tv è stato denso di momenti divertentissimi e ironici, complice lo stesso attore hollywoodiano che si è amabilmente – diciamo così! – prestato agli sketch ideati in Music, a qualche presa in giro di troppo e a un bel balletto revival con Lorella Cuccarini.

A Music Paolo Bonolis e John Travolta hanno parlato – in un italiano decisamente migliorabile da parte della star – de ‘La febbre del sabato sera', il celebre film degli anni ‘70 che gli ha conferito fama e popolarità. Diversi i retroscena svelati a Music da John Travolta a Bonolis, a partire da qualche curiosità sulla colonna sonora dei Bee Jees: “Tutti quei brani sono stati prodotti in un fine settimana – ha fatto sapere l'ospite speciale della prima puntata di Music – Hanno letto la sceneggiatura e hanno pensato al tipo di canzoni”.

Non sono mancati divertenti scambi di battute con i Cugini di Campagna che hanno dato alla sua partecipazione un tocco più ‘folcloristico', meno ingessato e bello, dobbiamo ammetterlo, ilballetto sulla musica di “You're the one that I want” nella versione italiana di Grease con la mitica Cuccarini, reduce dal successo di Rai 1 ‘NemicAmatissima'.

Sono piovuti centinaia di tweet su Music, Paolo Bonolis e John Travolta che ha diviso il pubblico: da una parte c'è chi ha apprezzato la voglia di mettersi in gioco di uno delle personalità di spicco di Hollywood, dall'altra qualche spettatore ha criticato il suo italiano (“Bonolis che cerca di far parlare in italiano un John Travolta più confuso di me dopo 10 spritz è un gran momento!” ha scritto una ragazza) e l'intervista rilasciata a Bonolis (“L'intervista di Bonolis a Travolta è imbarazzante. #MUSICMEDIASET” ha fatto notare un utente).

PAOLO BONOLIS A SANREMO? ECCO COSA FAREBBE SE LA RAI LO RICHIAMASSE

Fotogallery@Social/UfficioStampa