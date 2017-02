Music Mediaset, la terza puntata va in replica e delude il pubblico: \'Hanno sbagliato il montaggio?\'

Grande delusione ieri sera per il pubblico di Music, il programma condotto da Paolo Bonolis su Canale 5. Ecco cosa accade durante la terza puntata

02 Febbraio 2017

Music Mediaset, terza puntata travolta dalle polemiche. Ecco perché

Dopo una settimana di stop, Paolo Bonolis è tornato su Canale 5 con la terza e ultima puntata di Music Mediaset, il programma che ci ha permesso di rispolverare i grandi successi del passato e ci ha fatto scoprire quali sono gli idoli per i nostri idoli.

Un parterre di ospiti di rilevanza nazionale e internazionale hanno calcato il palco di Music e fatto quattro chiacchiere con Paolo Bonolis, che in occasione della terza puntata, ha invitato – tra gli altri – Noemi, Loredana Bertè, Arturo Brachetti e Tony Hadley. Sono tornati a cantare insieme anche Elisa, Manuel Agnelli e i The Kolors, ma per il resto della puntata, è stato un susseguirsi di best of che, a dir la verità, ha lasciato gli spettatori con l'amaro in bocca.

Nel corso della terza puntata di Music, abbiamo rivissuto insieme tanti momenti esaltanti, dall'esibizione di John Travolta all'intervista di Anastacia, passando per la performance di Fedez a quella di Simon Le Bon, accompagnate e arricchite da clip di backstage.

Eppure sul web la scelta di lasciar spazio alle immagini più belle già viste nelle scorse settimane è stata scarsamente apprezzata, anzi in tantissimi si sono detti delusi di assistere a quella che è sembrata una replica in piena regola: “Ma è la stessa puntata della prima puntata?” si sono chiesti gli utenti, mentre altri hanno ipotizzato qualche errore in fase di montaggio tanto da cinguettare: “Mi sa che hanno sbagliato montaggio…l'abbiamo già visto questo pezzo”.

C'è poi chi ha nettamente tuonato: “Che delusione la puntata di stasera!!! Ma invece di piazzarci la da metà la replica della prima puntata…fare a meno di farla?!?”

Dobbiamo constatare, dunque il flop finale di Music Mediaset che chiude la terza puntata con circa 2,6milioni di spettatori per uno share dell'11% a fronte di un esordio da 4 milioni di spettatori in media, pari ad un ben più esaltante 20% di share.

