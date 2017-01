Music, Bonolis si commuove per Ezio Bosso. Qual è la malattia che ha colpito il pianista?

Ezio Bosso ha commosso tutti ieri sera, anche Paolo Bonolis che con le lacrime in volto ha abbracciato il musicista a fine esibizione. Chi è Ezio Bosso e qual è la malattia di cui è affetto?

di Eleonora D'Urbano - 12 Gennaio 2017

Ezio Bosso: malattia, musica, talento e empatia. Ecco chi è il pianista che ha fatto piangere Bonolis

Sono stati alcuni minuti magici quelli che hanno portato Ezio Bosso ad esibirsi sul palco di Music su Canale 5 e Paolo Bonolis a commuoversi visibilmente mentre il pianista di fama internazionale suonava la canzone della sua vita.

Ezio Bosso ci ha emozionati, ci ha fatto venire la pelle d'oca e ci ha fatto riflettere durante la prima puntata di Music, in onda l'11 gennaio scorso: e lo ha fatto con quell'empatia che ha mostrato l'anno scorso all'Ariston, quando Carlo Conti lo ha invitato a Sanremo. In quell'occasione aveva detto che la musica è come la vita: si può fare soltanto insieme; ieri ha dichiarato:

“Per me la musica non è di nessuno. Chi mette le mani, chi la scrive, si è di Bach, ma poi diventa di Ezio quando la suona, di Paolo quando la ascolta, è nostra! La musica è nostra! Non è di uno, è questa la magia. Chi scrive la musica la scrive per lasciarla a qualcun altro, è un atto d'amore”.

La canzone della sua vita? È Al chiaro di Luna di Beethoven, al termine della quale, il pubblico di Music si è alzato in una suggestiva standing ovation, mentre gli spettatori su Twitter hanno espresso la loro più viva partecipazione e inondato di complimenti il pianista.

Chi è Ezio Bosso e quale malattia l'ha colpito?

46enne orinese, a 4 anni sapeva leggere la musica grazie ad una prozia pianista, a 16 anni il debutto internazionale in Francia come solista, poi ha girato e diretto le orchestre più importanti del mondo e ricevuto riconoscimenti a pioggia.

Nel 2011 Ezio Bosso ha scoperto di essere affetto da SLA, sclerosi laterale amiotrofica, una malattia neurodegenerativa progressiva che, tuttavia, non ha limitato la sua creatività nonostante periodi di difficoltà inimmaginabile quando – a seguito di un'operazione al cervello – è stato costretto a imparare di nuovo a parlare e suonare. “Da quell'esperienza – ha raccontato tempo fa a La Stampa - ho imparato che la musica è parte di me, ma non è me. Al massimo, io sono al servizio della musica”.

Carichi di emozione, diamo il benvenuto a #MusicMediaset al grandissimo Maestro @eziobosso! pic.twitter.com/pFjiS8CaZz — Social Mediaset (@social_mediaset) 11 gennaio 2017

