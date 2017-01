Music, anticipazioni: ecco gli ospiti della seconda puntata del programma di Paolo Bonolis. Stasera tocca anche a Benji & Fede.

di Grazia Cicciotti - 18 Gennaio 2017

Music, anticipazioni: cosa accadrà in puntata con Benji e Fede e gli altri ospiti?

Tutto è pronto per il secondo appuntamento di Music, il nuovo show/evento di Paolo Bonolis in onda mercoledì 18 gennaio su Canale5 dallo storico studio 5 di Cinecittà.

La seconda puntata prevede un altro ‘gruppo' di grandissimi ospiti, internazionali e nostrani: Anastacia, Gerard Depardieu, Loredana Bertè e Noemi, Nek, Benji e Fede, Piero Pelù, Gianna Nannini, Dolcenera e Antonello Venditti.

Ognuno di loro è chiamato a raccontare il proprio legame con la musica e ad eleggere il proprio brano del cuore, che sarà poi interpretato insieme ad un'orchestra composta da 64 musicisti diretti dal Maestro Diego Basso.

Accanto a Paolo Bonolis, ci sarà anche l'immancabile Luca Laurenti, mentre le ‘danze' - se così possiamo dire - sono affidate a un gruppo di ‘street dancers'.

Inutile dire che c'è tantissima attesa da parte dei fan soprattutto per la partecipazione di Benji e Fede, che su Facebook hanno mostrato il proprio entusiasmo per la puntata in onda stasera, pubblicando anche un video delle prove nello studio insieme a Bonolis.

“Chiaramente questo è uno spezzone delle prove… - scrive Fede - È stata un'emozione davvero grande poter cantare 2 delle nostre canzoni preferite in un programma del genere... Non sappiamo ancora l'orario del passaggio.. Ma sappiamo che non potete perdervelo”.

“È stato figo anche suonare con la chitarra elettrica finalmente” scherza invece Benji.

