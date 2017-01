Music, Anastacia risponde a Bonolis e stupisce il pubblico

Music, la cantante Anastacia ha incantato il pubblico ieri sera. Una grande voce, un immenso coraggio in una donna alta solo 157 cm. Ecco la risposta che ha commosso il pubblico

di Eleonora D'Urbano - 19 Gennaio 2017

A Music ci voleva una cantante tosta come Anastacia!

A Music Anastacia ha interpretato quella che ritiene essere la canzone della sua vita, I don't want to miss a thing, degli Aerosmith, ed è stata magia pura.

Non è retorica e le parole mancano quando sul palco si esibisce un'artista del calibro di Anastasia, con una grande voce e un coraggio come pochi in soli 157 cm di altezza. Nella terza puntata di Music la cantante ha emozionato gli spettatori per aver condiviso con loro una parentesi molto buia della sua vita, che ha raccontato con umiltà e delicatezza.

“Sentivo che questa canzone aveva un significato particolare per me: la prima volta l'ho cantata subito dopo aver saputo di avere il cancro. Diamo tante cose per scontate, a volte di fronte ai veri ostacoli della vita ci sentiamo inermi: per me questa canzone ha assunto un significato importante, servono più canzoni come queste per ricordarci di amare la vita”.

Inutile dire che la fanbase della popstar 48enne si è riversata su Twitter per celebrare non soltanto il suo talento – indiscusso, considerato il fatto che a 30 anni, dopo una sola esibizione in un talent, ricevette la chiamata e i complimenti di Michael Jackson – ma anche e soprattutto per la profondità delle sue parole, per l'ottimismo che emanava attraverso il suo sorriso.

“Quando siete felici, fateci caso” ha detto ancora a Music Ananstacia, mentre Paolo Bonolis era quasi imbambolato davanti a lei.

“#Anastacia dovrebbe semplicemente diventare capo del mondo: umiltà, grinta e simpatia da cui tutti dovremmo imparare. #MUSICMEDIASET #Music” ha cinguettato un utente, “Comunque la voce di Anastacia è una delle voci più belle del mondo. #MUSICMEDIASET” ha aggiunto un'altra spettatrice.

