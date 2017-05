E' morto Giovanni Bignami, l'astrofisico in grado di spiegare la scienza in modo semplice, intuitivo e divertendo il pubblico

Addio a Giovanni Bignami, morto a 73 anni a Madrid: gli spettatori lo ricordano soprattutto per le sue chiacchierate con Piero Angela a Superquark, ma il fisico è noto anche per una scoperta eccezionale. Ecco chi era e cosa ha fatto l’astrofisico dell’invisibile

di Eleonora D'Urbano - 25 Maggio 2017

SHARE

Addio a Giovanni Bignami, l'astrofisico dell'invisibile: morto a 73 anni a Madrid

La comunità scientifica piange la morte di Giovanni Bignami, astrofisico d'eccezione che si è spento a Madrid il 25 maggio a causa di un malore all'età di 73 anni.

Il noto divulgatore, penna di Repubblica, carissimo amico di Piero Angela che con lui ha curato la rubrica ‘Polvere di Stelle' a Superquark, si fregia della scoperta nel 1972 di Geminga, la prima stella di neutroni senza emissioni radio, ma di meriti nel campo della scienza e della fisica ‘Nanni' – come lo chiamava chi lo conosceva bene – ne ha conquistati parecchi.

Giovanni Bignami, nato a Desio nel 1944 e laureatosi in Fisica all'Università di Milano è stato è stato presidente dell'Agenzia spaziale italiana dal 2007 e il 2008, poi tra il 2011 e il 2015 è stato Presidente dell'Istituto nazionale di astrofisica e ha diretto il maggior Centro di Studi Spaziali di Francia, nazione che lo ha insignito della Legione d'onore. Nel 1985 gli è stato dedicato un asteroide, il 6852 Nannibignami.

Di recente ha preso parte alla 12° edizione del Festival della Scienza tenutosi all'Auditorium Parco della Musica dove con Giuseppe Cruciani ha parlato di alieni e della vita fuori dal nostro pianeta.

La morte di Bignami sta avendo una forte eco sui social dove tantissimi spettatori si sono riversati per lasciare un commento di cordoglio nei confronti non di un semplice scienziato, ma di un uomo che ha saputo portare la sua conoscenza e la sua passione nelle case di tutti noi e che ha saputo spiegare fenomeni complessi con una inconfondibile semplicità.

Sulla fanpage Instagram di Alberto Angela leggiamo:

"Carissimi,

Ci ha lasciati Giovanni Bignami.

Per anni ci ha accompagnato con la sua Rubrica "Polvere di Stelle" nel programma di Piero Angela #Superquark"

“Molta tristezza per un uomo che ha saputo fare scienza e divulgarla come pochi #GiovanniBignami” ha commentato su Twitter la brutta notizia che si è fatto largo stamattina in rete, “Profondo cordoglio per la scomparsa di #GiovanniBignami e immensa gratitudine per il patrimonio che ci lascia” ha cinguettato Valeria Fedeli, attuale Ministro dell'Istruzione e ancora leggiamo il ricordo di Niccolò che ha scritto: “Ho sempre apprezzato la capacità di Giovanni #Bignami di spiegare in modo semplice argomenti molto complessi. Perdiamo una grande persona”.

Battiston: scomparsa di Nanni è perdita grandissima per la comunità scientifica astrofisica spaziale Nanni ci mancherà tantissimo #CiaoNanni pic.twitter.com/X60hjwx7MI — Agenzia Spaziale ITA (@ASI_spazio) 25 maggio 2017

Fotogallery@Social