Questa mattina ci ha lasciato la stilista Laura Biagiotti, colpita dopo un secondo arresto cardiaco all'ospedale Sant'Andrea di Roma. La figlia Lavinia pubblica una foto su Instagram per annunciare il dolore più grande.

di Carlotta Sabatini - 26 Maggio 2017

E' morta la stilista Laura Biagiotti, il dolore della figlia Lavinia

E' scomparsa nella notte di venerdì, alle 2.47 per la precisione, la stilista romana Laura Biagiotti. Aveva 73 anni e pare abbia avuto un malore con arresto cardiaco: immediati i soccorsi, che inizialmente hanno fatto sperare in una ripresa, prima che la stilista peggiorasse irrimediabilmente.

Celebre in tutto il mondo, Laura Biagiotti viene considerata una delle pioniere della ‘moda italiana’: la mamma Delia iniziò l’attività con una sartoria in via Salaria, che ben presto divenne nota in quanto era in quel piccolo angolo di Roma che nascevano le prime divise dell’Alitalia. Laura e, in seguito, la figlia Lavinia hanno portato avanti il nome Biagiotti (non solo abiti, ma anche profumi), finendo per rendere un’azienda in tutto e per tutto nostrana competitiva a livello internazionale.

La prima ad omaggiare Laura è stata proprio Lavinia, che ha pubblicato sul suo profilo Instagram una immagine che la immortala in passerella insieme alla mamma: “Grazie di tutto! Per sempre noi” ha scritto Lavinia, ‘doppiando’ poi la foto per replicare lo stesso pensiero in inglese.

Tanti anche i messaggi da parte di personaggi noti del mondo dello spettacolo, da Maria Grazia Cucinotta (che su Instagram ha scritto “Ricorderò sempre la luce dei suoi occhi e la dolcezza del suo sorriso che ti faceva subito sentire a tuo agio… sei e resterai unica”) a Federica Pellegrini, che ha salutato Laura Biagiotti con una foto e un semplice: “Addio Signora della Moda”.

foto@Instagram