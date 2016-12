E' morta Carrie Fisher, la principessa Leila di Guerre Stellari.

Morta Carrie Fisher, la principessa Leila di Guerre Stellari. Una bellezza incredibilmente anni 70 ed un gran talento. Harrison Ford "Una persoan unica"

Morta Carrie Fisher, la principessa Leila di Guerre Stellari. L’abbiamo conosciuta nel ruolo della principessa Leila di Guerre Stellari, una bellezza incredibilmente anni 70 ed un gran talento. 60 anni, anch’essa giovanissima lascia orfani ancora una volta tutti gli ’80s della terra. Una incredibile sequenza di decessi che priva di ogni punto di riferimento un'intera generazione. Oggi, 27 dicembre se ne è andata lei, Leila, la principessa di Guerre Stellari, la fidanzata di Ian Solo e sorella dei Luke Skywalker. Perdonate ma sdrammatizzare in questi casi è d’obbligo anche perché tutte le morti, i decessi vengono rivelati dalle fonti ufficiali come problema del cuore, una crisi cardiaca, anche ieri per George Michael. Moriamo tutti per crisi cardiaca, il cuore si ferma non vuol dire nulla e viene meno la nostra curiosità morbosa di sapere che malattia aveva? Di cosa è morta? Di crisi cardiaca, chiaro. Figlia di Debbie Reynolds ed Eddie Fisher è nata nel 56 a Berverly Hills, Los Angeles. Come la madre, protagonista di Cantando Sotto la Pioggia, ha conosciuto il successo giovanissima a diciannove anni grazie alle pellicole di George Lucas e al personaggio della principessa Leila con le sue vesti bianche il trucco minimale e la sua acconciatura a cipolla. Le detestava, così a dichiarato, anche lei non amava quei capelli così raccolti da sacrificare ogni sensualità ma aveva paura del regista di essere licenziata e quindi non l’ha mai detto.

Sposa di Paul Simon, il musicista, per un anno, minuta, dai capelli castani e con grandi occhi a mandorla, attrice e cantante di gran talento Carrie Fisher è stata purtroppo affetta da un disturbo bipolare che le ha condizionato l’intera esistenza. A questo handicap dobbiamo aggiungere, come molto personaggi appartenenti allo star system anni settanta e non solo, uno dipendenza da droghe e alcol che l’hanno costretta a periodi di riabilitazione e causato moltissimi problemi nella sua vita professionale e privata.

Spiritosa e capace scrittrice Eddie Fisher è stata scriptsDoctor di eccellenza di tantissime sceneggiature scricchiolanti. Script Doctor, praticamente un autore che con il suo intervento mette a posto una sceneggiatura che presenta dei problemi. Tanti film hanno avuto un senso grazie a lei questi Hook - Capitan Uncino, Sister Act, Arma Letale, Made in America, Last Action Hero, Il Fiume della paura, Prima o poi Mi sposo. Lo stesso Lucas l’ha scritturata per editare e correggere lo script di Le Avventure del Giovane Jones.

Per il risveglio della Forza l’espisodio di Guerre Stellari del 2015 si è impegnata in una dieta che le ha fatto perdere più di trentacinque chili. Malgrado questo è stata oggetto di critiche smisurate dai social e dal web. Ma al di là del suo grandissimo contributo al cinema come sceneggiatrice noi la vogliamo ricordare come Leila, la principessa dal messaggio oleografico. Quella che traccheggia da IAN e Skywalker e che porta sulle sue spalle il destino dell’Universo. Incompresa e delicatissima come solo una principessa può essere. Capace di un sorriso beffardo, di sparare una battuta ed un laser e di baciare in un istante dopo il proprio Ian. Fra l’altro, in una dichiarazione, la Fisher attribuiva proprio alle scene a due con Harrison Ford, all'ora trentenne, i suoi ricordi più cari di quell’esperienza cinematografica. Ciao Principessa, ciao.