È successo con l'entrata di Morgan a Ballando con le stelle, finisce male per il cantante e il programma di Raiuno

Pensavano che la bomba Morgan potesse esplodere all'improvviso sulla pista di Ballando con le stelle ma così non è stato... L'entrata di Morgan in tarda serata a Ballando con le stelle ha segnato un momento negativo per il programma di Raiuno. Ecco cosa è successo

di Eleonora D'Urbano - 24 Aprile 2017

Morgan a Ballando con le Stelle: il grande flop o il grande bluff? Intanto Amici di Maria De Filippi vola negli ascolti

Quando è stata ufficializzata la presenza di Morgan a Ballando con le Stelle, invitato da Milly Carlucci per raccontare la sua verità, gli spettatori si sono spaccati in due tra chi voleva sapere e chi non capiva il senso reale della sua comparsata su Rai1.

Fino a mezzanotte il pubblico dello show ha atteso la venuta dell'ex direttore artistico dei Bianchi grazie a una serie di clip ‘motivazionali' che hanno fomentato le aspettative di tanti su una presunta arringa difensiva di Morgan, ma quando è stato chiaro a tutti che l'unico argomento trattato dall'artista sulla pista di Ballando sarebbe stato il valzer, la delusione è serpeggiata sui social.

Ebbene, contro ogni previsione, Morgan a Ballando con le Stelle è venuto non per sputare veleno nei confronti di Maria De Filippi e Amici – ricordiamo che c'è di mezzo una querela da parte di Mediaset – ma per tenere una lezione di cultura musicale sull'evoluzione del celebre valzer dal 1800 a oggi.

Il popolo del web parla di grande bluff, gli addetti ai lavori che hanno il compito di analizzare i dati auditel, invece, preferiscono parlare di grande flop considerato il fatto che la parentesi dedicata all'ex frontman dei Bluvertigo – mentre parallelamente su Canale 5 Emma e Elisa stipulavano un patto per non far eliminare nessuno – ha segnato un vero e proprio crollo negli ascolti del programma con conseguente vittoria di Maria De Filippi che ha staccato Milly Carlucci di circa 2 punti percentuali.

Da casa c'è chi ha visto la lezione di Morgan a Ballando con le Stelle come un momento di alta cultura e ha cinguettato “#BallandoConLeStelle è un programma esemplare, davvero elegante e ricco di cultura, specie grazie al grande #Morgan, ieri ospite”, chi invece ha sentenziato “Milly invita Morgan e guardacaso è tornata a perdere gli ascolti!!!Bentornata QueenEmma #CiaoneMilly #Ballandoconlestelle #Amici16” oppure “Pensavano di fare il colpaccio (parlando furbescamente della verità di Morgan ecc)e il karma li ha colpiti.. AVANTI COSÌ”.

Non è bastato Morgan a Ballando con le Stelle per battere Amici: Emma Marrone è senza alcun dubbio la punta di diamante di Maria De Filippi.