Morgan va a Ballando con le stelle: indiscrezione clamorosa dopo la lite con De Filippi ad Amici

Altro che ritorno ad Amici, Morgan sta decidendo il clamoroso passaggio alla concorrenza. L'ex coach della squadra bianca di Amici, dopo il diverbio con Maria De Filippi, è in procinto di presentarsi sulla pista di Ballando con le stelle. Ecco quando vedremo Morgan su Rai1

di Eleonora D'Urbano - 21 Aprile 2017

Se ieri vi abbiamo dato conto della frecciatina che Maurizio Costanzo ha riservato a Morgan per difendere Maria De Filippi, esternando una certa preoccupazione e scarsa fiducia per uno che come lui si tocca i capelli costantemente, oggi vi aggiorniamo con uno strascico sulla lite ad Amici dai risvolti potenzialmente clamorosi.

Alberto Dandolo sulle pagine di Oggi lancia la possibilità che Morgan, come il figliol prodigo, torni da Maria De Filippi che in cuor suo avrebbe già perdonato il grave affronto e le pesantissime accuse per cui l’ex direttore artistico dei Bianchi è stato querelato da Mediaset per diffamazione.

Quanto è reale secondo voi lo scenario prospettato dal giornalista sul settimanale Oggi? Poco a dire il vero, considerando il fatto che parallelamente a questo rumor, si sta diffondendo in queste ore un’altra voce messa in giro niente di meno che Selvaggia Lucarelli: secondo la blogger, Morgan potrebbe arrivare a Ballando con le Stelle già nella puntata di sabato 22 aprile come ospite speciale, ruolo che ha già avuto in passato e che segnerebbe una sorta di sfida senza precedenti a Maria De Filippi e ad Amici.

“Scoop dell'ultimo minuto. Chissà che Morgan non passi dal sabato sera coi bimbominkia a quello con noi "babbioni". ;) Sabato per esempio potrebbe già essere con noi... come ospite speciale” ha cinguettato la giudice di Ballando riportando l’intervista rilasciata a Novella 2000.

La gara di ascolti tra i due programmi principali del sabato sera si fa sempre più serrata, vedremo se Morgan va a Ballando con le Stelle per fare un dispetto a Queen Mary.

Di certo il suo tweet in risposta al commento di Red Ronnie secondo cui il cantante avrebbe fatto un passo indietro e sarebbe disposto a tornare con la coda tra le gambe, la dice lunga su quanto sia ancora poco chiara tutta questa storia:

“Smentisco quello che i giornali stanno riportando – ha fatto sapere Marco Castoldi a Red Ronnie – Non torno ad Amici. Loro non devono perdonarmi ma casomai chiedermi scusa”.