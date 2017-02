Monsters & Co. 3, nessuna porta chiusa sul sequel, ecco quello che sappiamo finora su un possibile ritorno di Boo.

31 Gennaio 2017

Monsters & co. 3, il ritorno di Boo: la verità sul sequel del cartone animato Pixar

Esistono pochi progetti come Monsters & Co., film d’animazione della Pixar del 2001 diretto da Pete Docter (con Lee Unkrich e David Silverman come co-registi): al di là della geniale idea alla base della trama, che esplorava un mondo di “mostri” la cui energia dipendeva dalla capacità dei singoli di ‘spaventare’ i bambini nella notte, la pellicola d’animazione rappresenta forse uno dei primi progetti che ha sfidato il canone del mondo animato, facendo un passo avanti verso ‘cartoni’ più cinematografici, più adulti.

Nel 2013 è stata poi la volta di Monsters University, il prequel diretto da Dan Scanlol, in cui troviamo i due protagonisti - Mike e Sulley - all’università. La domanda più che lecita è se tuttavia ci sarà un sequel. Sebbene nulla ancora sia in lavorazione, a questo proposito Pete Docter ha dichiarato a EW che la porta è - come dire? - socchiusa.

“Mai dire mai, chissà cosa accadrà. - ha commentato - Abbiamo volutamente realizzato un prequel per Monsters University perché non volevamo rispondere ad alcune delle domande su ciò che accade a Boo, e come fa a crescere, e cose del genere. Dovrebbe essere davvero convincente e speriamo che sia un punto di riferimento per tutti i nostri sequel, in ogni caso”.

L’idea di base è, dunque, quella di incentrare un sequel su Boo, ma - sia chiaro - oltre alle parole di Pete Docter c’è poco altro su cui fare affidamento. Insomma, le idee ci sono, ma realizzarle è tutta un’altra storia…



