In anteprima su Funweek il video di Mirta, Un Sole che balla, estratto dall'album Trovo Te.

di Grazia Cicciotti - 19 Maggio 2017

SHARE

Mirta, in anteprima su Funweek il video di Un Sole che Balla

Si intitola Un Sole che Balla il nuovo singolo di Mirta, estratto dall’album d’esordio Trovo Te.

Il video del brano è in esclusiva su Funweek.it e - dal 20 maggio - sarà poi disponibile anche su YouTube.

Il video della cantautrice sciamano è stato girato a Olinda, in Brasile: la città è patrimonio UNESCO e si trova nell’area metropolitana di Recife.

Una location suggestiva, dunque, per un brano che parte da una forte consapevolezza: ogni essere umano è collegato agli altri da un unico destino, per questo motivo non importano le differenze, l'essenziale è vivere la propria unicità in maniera autentica. L’autenticità si ritrova moltissimo nelle immagini del videoclip, in cui appaiono abiti tradizionali e maschere brasiliane, mentre l’artista gira tra gli abitanti della città.

"Sono una donna esploratrice. – afferma Mirta – Amo esprimermi attraverso la musica, il teatro, la danza e amo viaggiare. Da due anni vivo tra Milano e Recife, in Brasile, e nella vita ho solo una certezza: sono in continua trasformazione e non posso fare a meno di essere creativa. L'ignoto e l'avventura mi attraggono, e quando la vita mi offre un'opportunità, la colgo al volo senza troppo pensare alle conseguenze”.

Il disco è stato registrato, mixato e prodotto al QG Studio di Massimo Zoara ed hanno preso parte alle registrazione: Mirta, voce e cori, Saverio Dattoma, alla batteria, Alessandro Porri, al basso, Francesco Bifano, al pianoforte, Giovanni Risitano, alle chitarre acustiche e ukulele, Antonello Petroziello, alle chitarre elettriche, e Massimo Zoara, sinth e programmazioni.

foto@UfficioStampa