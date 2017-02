Mina e Celentano su Raiuno, perchè saltano le due serate evento? Le dure parole di Celentano

Mina e Celentano su Raiuno dovevano essere l'evento del 2017: le due serate previste in primavera sono state però annullate. Ecco perchè

di Francesca Di Belardino - 07 Febbraio 2017

Mina e Celentano su Raiuno erano stati l'evento annunciato agli ultimi palinsesti: la fantasia degli spettatori nostalgici aveva iniziato a viaggiare, sperando addirittura che la grande Mina si fosse lasciata convincere a fare una piccola apparizione.

La serata del 12 dicembre, però, era stata condita dalle polemiche: la Rai era stata accusata di aver promesso un evento ed aver poi presentato solo una versione rivista e corretta di Techetechetè con filmati d'epoca. Chi sperava di vedere Mina o almeno una versione recente della cantante, si era dovuto disilludere.

Ora arriva la notizia dell'annullamento delle altre due serate previste in onore di Mina e Celentano: a comunicarlo il direttore di Rai1 Andrea Fabiano, che fa sapere "stavamo lavorando perché potessero andare in onda in primavera, ma al momento non sono più previste. Il progetto resta in stand by, vedremo se sarà ripreso più avanti"

Mina e Celentano, Raiuno annulla le serate: cosa è successo?

Una spiegazione alla decisione di Raiuno arriva dal clan Celentano, per bocca della moglie Claudia Mori: "E' stato Adriano a chiedere alla Rai di rinunciare al progetto: ha ritenuto che fosse un po' sbagliato per il pubblico realizzare due show di due ore, due ore e mezza senza i due protagonisti, senza la possibilità di avere contributi nuovi, neanche in voce"

La serata del 12 dicembre, spiega ancora la Mori, è stata "uno speciale realizzato dalla Rai con i materiali di repertorio", ma mettere in piedi due show soltanto con i materiali delle Teche "sarebbe arduo. Per questo Adriano ha chiesto alla Rai di non fare i due speciali, per adesso. Se cambiano le cose è pronto a rimettersi in campo".

Dietro all'abbandono del progetto ci sarebbe quindi la ferma volontà di Mina di non tornare in televisione sotto nessuna forma.

A fare da contraltare a queste dichiarazioni infatti ci sono quelle del figlio di Mina, Massimiliano Pani: "Si sa che Mina non fa televisione e da oltre trent’anni non compare in video: in un mondo in cui tutti cambiano opinione, lei è una coerente, questo le va riconosciuto" Si tratta quindi di "trovare l’idea giusta, l’idea autorale. Bisogna trovare la cifra per costruire le due serate"