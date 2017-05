Mike Bongiorno nasceva 93 anni fa: dalla radio alla storia della tv

Il 26 maggio del 1924 nasceva a New York Mike Bongiorno, scomparso nel 2009.

di Grazia Cicciotti - 26 Maggio 2017

Nasceva a New York il 26 maggio del 1924 Michael Nicholas Salvatore Bongiorno, meglio noto col nome - ormai celeberrimo - di Mike Bongiorno. Mai come in questo caso è giusto dire che ci troviamo di fronte a uno dei padri fondatori della tv italiana, scomparso nel 2009 dopo una carriera che l’ha visto costruire - piano piano - la storia del nostro piccolo schermo.



Dopo gli esordi nel mondo del giornalismo e della radio (all’epoca Bongiorno viveva negli Stati Uniti), Mike tornò in Italia, dove continuò a realizzare servizi radiofonici per la Rai. Fu, tra le altre cose, il primo italiano a intervistare l’allora presidente degli Stati Uniti d'America Eisenhower.



Ma è con la tv che si consacra la carriera di Bongiorno: fu lui a inaugurare inaugurarne le emissioni ufficiali con Arrivi e partenze, in cui intervistava i VIP che arrivavano o partivano dall'aeroporto di Roma.



Con i quiz televisivi viene poi fuori tutto l’estro di Mike: simpatico, spontaneo e severo quando serviva, è a lui che si deve il successo di Lascia o raddoppia? - primo quiz televisivo italiano - e, più avanti, il Rischiatutto. Sarebbe però sin troppo difficile elencare tutti gli show che Mike ha portato nelle nostre case, riempiendo spesso i silenzi di famiglie che per la prima volta si avvicinavano a uno schermo televisivo senza sapere cosa fosse. E’ stato Mike, in parte, a spiegarcelo e a ricordarci, in futuro, che la tv è gioco e spensieratezza, oltre che semplice e puro intrattenimento.

