Miguel Ferrer, morto l'attore di Twin Peaks. Il ricordo del cugino George Clooney

Miguel Ferrer, morto a 61 anni l'attore di tante serie tv come NCIS Los Angeles. La consacrazione negli anni '90 con Twin Peaks. Le parole di George Clooney, cugino dell'attore scomparso

E' morto a Los Angeles, a causa di un cancro alla gola, Miguel Ferrer, attore protagonista di tante serie tv come NCIS e Crossing Jordan: aveva 61 anni.

Miguel Ferrer aveva iniziato la sua carriera nel campo della musica: aveva collaborato addirittura con Keith Moon nel suo album del 1975 Two Sides of the Moon. Ma la recitazione Ferrer ce l'aveva nei geni (era cugino, da parte di madre, di George Clooney) e quindi aveva iniziato presto a calcare i set di cinema e serie tv: il primo ruolo importante è quello di Robert Morton in Robocop, del 1987.

La consacrazione nel 1990, con il ruolo dell'agente Albert Rosenfield ne I segreti di Twin Peaks, ruolo che ricoprirà anche in Fuoco cammina con me di David Lynch. Molti lo ricordano in NCIS Los Angeles, nei panni di Owen Granger, e in quelli del dottor Garrett Macy nella serie tv Crossing Jordan.

Ferrer lascia due figli, Lucas e Rafael, nati dal matrimonio con l'attrice Leilani Sarelle: dopo il divorzio dalla madre dei suoi figli era sposato con la produttrice Lori Weintraub.

George Clooney ha voluto ricordarlo con queste parole, affidate alla rivista Entertainment Weekly:

"Oggi la storia è testimone di cambiamenti colossali nel nostro mondo e cosa anche più grave per molti è il fatto che in questo stesso giorno Miguel Ferrer ha perso la sua battaglia contro il cancro alla gola. Miguel ha reso il mondo più brillante e divertente e la sua scomparsa è stata così intensamente vissuta nella nostra famiglia che gli eventi (monumentali) di questa giornata, impallidiscono letteralmente. Ti vogliamo bene Miguel e sempre te ne vorremo"

Tanti i colleghi che hanno espresso il loro dolore sui social, a partire dal co-creatore di Twin Peaks Mark Frost.

1) A death in the family: just learned we lost Miguel Ferrer today. Join me pls in sending sympathy to his wife and family. — Mark Frost (@mfrost11) 19 gennaio 2017